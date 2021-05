Dragon Ball Z: Kakarot - Trunks: The Warrior of Home, prime immagini e dettagli

Trunks: The Warrior of Home, la prossima espansione di Dragon Ball Z: Kakarot si mostra con le prime immagini e i dettagli forniti per l'occasione da Bandai Namco.

Annunciato a marzo, Trunks: The Warrior Of Hope riprenderà la trama raccontata nel film La storia di Trunks, che rivela le origini del personaggio arrivato dal futuro.

Il Trunks in questione è infatti sì il figlio di Vegeta e Bulma, ma proviene da un mondo in cui Goku è morto a causa di una grave malattia cardiaca e i cyborg hanno sterminato gran parte della popolazione.

Allenato da Gohan, il giovane guerriero torna dunque indietro nel tempo grazie a una macchina costruita da sua madre, ma ben presto si rende conto che ci sono delle sostanziali differenze rispetto alla realtà da cui proviene.

Dragon Ball Z: Kakarot - Trunks: The Warrior of Home sarà disponibile all'inizio dell'estate per i possessori del gioco base su PC, PS4 e Xbox One.