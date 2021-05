E3 2021: date, conferenze, publisher, dove guardarlo e come partecipare

Ovviamente non sono ancora disponibili tutte le informazioni dettagliate sulla fiera, quindi seguite le nostre notizie o date un'occhiata ogni tanto a questa guida, per sapere tutte le novità.

Come ricorderete, lo scorso anno l'Electronic Entertainment Expo si è dovuto fermare e arrendersi a una situazione inedita, quella di una pandemia che ha reso impossibile organizzare eventi in presenza e di una consapevolezza dei fatti tardiva, che non ha dato modo agli organizzatori di cambiare i piani in corsa e trasformare la fiera da reale a virtuale.

La nuova edizione dell'E3 abbraccia il cambiamento in maniera concreta, attraverso un format completamente gratuito che include alcune interessanti novità rispetto agli eventi digitali a cui abbiamo assistito finora. Una app per i dispositivi iOS e Android consentirà di tenere traccia di tutti gli appuntamenti e partecipare alle attività interattive, di concerto con il sito ufficiale dell'evento e le pagine social.

Le conferenze

E3 2021, PlayStation sarà anche stavolta la grande assente.

Che E3 sarebbe senza le tradizionali conferenze? La lista degli appuntamenti di quest'anno è ancora in divenire, ma ci sono alcune date già stabilite e altri punti fermi che non mancheranno di aggiungere spessore all'evento. Sappiamo infatti che Ubisoft terrà il suo ormai consolidato Forward il 12 giugno alle 21.00, ora italiana, che Nintendo trasmetterà l'immancabile Direct, che ci sarà il PC Gaming Show, che Square Enix sarà presente in qualche modo e che Xbox e Bethesda organizzeranno uno showcase insieme.

PlayStation sarà purtroppo di nuovo la grande assente dell'E3, ma non l'unica: Konami ha deciso di saltare l'edizione 2021 in quanto impegnata nello sviluppo di alcuni progetti chiave, mentre l'appuntamento che da alcuni anni si svolgeva in concomitanza con la fiera di Los Angeles, vale a dire EA Play, stavolta avrà luogo in ritardo di oltre un mese, il 22 luglio. Come detto, tuttavia, c'è ancora tempo per eventuali aggiunte e nuovi appuntamenti.