Square Enix sarà all'E3 2021 con un annuncio o un vero e proprio showcase

Square Enix sarà presente all'E3 2021 con un annuncio, stando alle parole del presidente Yosuke Matsuda, ma la presenza dell'azienda potrebbe anche avvenire nell'ambito di un vero e proprio showcase.

Dopo aver smentito le voci su di una possibile acquisizione, Square Enix ha parlato della propria line-up per bocca di Matsuda al quotidiano giapponese Nikkei.

"Outriders, la cui uscita era stata rinviata, è stato pubblicato il 1 aprile, e anche NieR Replicant ver. 1.22474487139 sarà disponibile questo mese", ha detto il presidente di Square Enix.

"In più a giugno avremo Final Fantasy VII Remake Intergrade". Annunceremo il resto della line-up più avanti, e stiamo pensando di fare un annuncio all'E3 2021, dunque tenete gli occhi aperti."

Come stanno effettivamente le cose? Sappiamo che il publisher non rientra ancora nell'elenco delle compagnie che hanno annunciato la partecipazione all'E3 di giugno, ma esiste anche un'altra possibilità, come detto: lo showcase digitale.

Al termine della presentazione di marzo, infatti, Square Enix aveva promesso un nuovo appuntamento per questa estate, ed è dunque possibile che venga trasmesso proprio durante i giorni dell'E3 2021.