Apple Spring Loaded 2021 + Techtonik: il pomeriggio tech del canale Twitch di Multiplayer.it

A partire dalle 18 il canale di Twitch di Multiplayer.it si dedicherà alla tecnologia a tutto tondo. Partiremo, infatti, col classico appuntamento con la nostra rubrica tematica, il TechTonik, per poi seguire insieme l'Apple Spring Loaded 2021, la nuova conferenza di Apple.

La nuova conferenza di Apple, chiamata Apple Spring Loaded 2021, ha scombinato un po' i piani della nostra settimana. Ma non potevano non seguire assieme quella che, probabilmente, sarà la presentazione dei nuovi iPad. Quindi, solo per oggi, il TechTonik è stato posticipato di qualche ora, così da essere il perfetto antipasto di questo evento.

Durante la prima parte della trasmissione avrete tempo per tempestare Pierpa di domande sulla chat di Twitch, poi passeremo al commento vero e proprio della conferenza, con le aspettative prima e il commento finale di quanto visto post Apple Spring Loaded 2021. Durante la conferenza non potremo mostrare le immagini per via delle stringenti politiche di Apple, ma faremo una vera e propria radiocronaca commentata di quanto mostrato. Magari in compagnia di qualche ospite.

Ci troverete live a partire dalle 18 sul nostro canale di Twitch.





Potete, invece, seguire la live all'interno di questa notizia, nel box dedicato in homepage, sul canale Twitch di Multiplayer.it oppure utilizzando l'app ufficiale per iOS e Android.

