Pokémon: il cosplay di Misty da ansocosplay mostra l'allenatrice da grande

Pokémon rimane una serie molto utilizzata dai cosplayer, nonostante il caso strano costituito dal fatto che i personaggi umani siano meno carismatici delle creature, in linea di massima, tuttavia alcuni allenatori sono entrati a far parte della cultura popolare, come il caso della mitica Misty, qui interpretata in un ottimo cosplay da ansocosplay.

La modella danese riprende pienamente lo stile classico del personaggio, sebbene la sua altezza e il suo aspetto la rendano alquanto adulta, dunque potrebbe essere a tutti gli effetti una versione della celebre allenatrice da grande. D'altra parte, Misty è uno dei personaggi storici della serie animata e dei videogiochi: la capopalestra di Celestopoli, è una compagna storica di Ash Katchum nelle sue avventure fin dalla prima serie animata di Pokémon, ambientata nella regione di Kanto.

L'allenatrice specializzata in pokémon di tipo acqua viene qui rappresentata con la sua tenuta caratteristica: canottiera gialla, pantaloni corti di jeans, bretelle rosse e l'iconica capigliatura rossa con coda sbarazzina riprodotta in maniera molto fedele. Perfettamente in linea anche Togepi, qui in una versione di peluche.