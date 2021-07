Housemarque: la storia della software house sempre controcorrente, acquisita da Sony

Siamo nei primi anni novanta. I PC non erano ancora stati travolti dalla rivoluzione Windows e per giocare dovevi fare i conti con partizioni di memoria ridicole e il classico quanto funereo c:\\ dell'MS-DOS. In Europa, a tenergli testa ci pensavano i più versatili e amichevoli home computer: leader del mercato era Commodore con Amiga 500, a seguire l'ultima Atari di successo con il suo ST. La popolarità delle console era già in costante crescita, ma le macchine da gioco giapponesi non avevano ancora raggiunto la cresta dell'onda, inoltre i costi necessari per svilupparci sopra qualcosa erano assolutamente proibitivi per delle software house appena nate, e senza ricchi contratti di distribuzione.

In questo contesto, da metà anni '80 in poi, grazie a PC, Commodore e Atari, nascono e prosperano centinaia di piccoli sviluppatori da ogni parte del vecchio continente, con una maggiore concentrazione tra la Germania, l'Inghilterra e il gruppone dei paesi nordici. Tra questi team emergeranno diversi fuori classe, inclusa la Housemarque che Sony ha appena acquistato in blocco per inserirla nella grande famiglia di sviluppatori PlayStation.

Ripercorriamo la storia di Housemarque, uno sviluppatore sempre controcorrente, in questo speciale.