Creative SXFI Carrier è la prima soundbar con olografia Super X-Fi e Dolby Atmos

Creative SXFI Carrier è la prima soundbar al mondo con olografia X-Fi e altoparlanti Dolby Atmos: un mix di una tecnologie che punta a portare questo tipo di dispositivi compatti verso nuovi standard qualitativi, e lo fa alla luce di una stretta collaborazione con Dolby Laboratories. Il risultato è un impianto audio di fascia alta, disponibile anche in Italia al prezzo non propriamente accessibile di 999,99€, ma con un extra da tenere in considerazione: in omaggio con ogni acquisto troviamo le cuffie Creative SXFI Theater, che da sole vengono a costare 199,99€ e consentono di sfruttare fin da subito tutte le feature del prodotto.

Caratteristiche Creative SXFI Carrier, il set composto da soundbar e subwoofer Premiata al CES 2020 come miglior prodotto dello show da tre differenti testate internazionali, Creative SXFI Carrier ridefinisce il concetto di qualità audio nell'ambito delle soundbar compatte grazie a soluzioni sofisticate e innovative tanto sul fronte del design che della ingegnerizzazione. Parliamo infatti di un dispositivo dotato di subwoofer wireless, che nonostante una lunghezza di appena 88 centimetri riesce a garantire performance sonore stupefacenti. Merito della tecnologia SuperWide, che "apre" letteralmente il panorama acustico grazie a un set composto da ben sette altoparlanti, ognuno equipaggiato con un amplificatore DSP. "Siamo entusiasti di aver lavorato con Creative per portare questa soundbar unica nel suo genere ai consumatori di tutto il mondo", ha affermato Pankaj Kedia, managing director della divisione Emerging Markets di Dolby Laboratories. "I consumatori potranno godersi l'esperienza mozzafiato Dolby Atmos attraverso un design acustico innovativo sviluppato da Dolby, senza precedenti per un prodotto così compatto." L'idea di partenza per SXFI Carrier è quella di riproporre le prestazioni e la resa della Creative X-Fi Sonic Carrier, con i suoi quindici driver, impiegando meno della metà degli altoparlanti e proponendo un prezzo di conseguenza sostanzialmente inferiore. Contribuisce in tal senso il già citato subwoofer wireless da dieci pollici, che si occupa di trasmettere con profondità e dettaglio le frequenze più basse.

Olografia X-Fi Creative SXFI Carrier, la disposizione degli altoparlanti nella soundbar. Come accennato in apertura, Creative SXFI Carrier è la prima soundbar al mondo con olografia X-Fi, una tecnologia pluripremiata che veicola l'audio di un intero palcoscenico sonoro in un paio di cuffie e lo personalizza ricorrendo all'intelligenza artificiale. Una soluzione estremamente efficace, in grado di offrirci un audio incredibile anche utilizzando un headset. "Con l'andare al cinema inteso come "sogno proibito", SXFI Carrier offre agli utenti un'esperienza cinematografica a tutto tondo in completa sicurezza e nel comfort delle proprie case", ha dichiarato Sim Wong Hoo, CEO di Creative. "Inoltre, con l'olografia Super X-Fi gli utenti possono gustarsi l'esperienza Dolby Atmos anche tramite le cuffie, sia di giorno che di notte."

La tecnologia Super X-Fi Nel 2018, Creative ha lanciato una nuovissima, rivoluzionaria e pluripremiata tecnologia per cuffie chiamata Super X-Fi. Questa tecnologia utilizza l'audio computazionale per ricreare l'output di un sistema multi-altoparlante come in uno studio di registrazione professionale e offre la stessa esperienza di profondità, i dettagli, il realismo e l'immersività nelle cuffie. Super X-Fi utilizza inoltre l'Intelligenza Artificiale per calcolare un profilo audio personalizzato basato sulle specifiche esigenze di una persona.

Connettività Creative SXFI Carrier, ecco alcune delle porte disponibili sul retro della soundbar Sul piano della connettività, Creative SXFI si rivela sorprendentemente versatile. La soundbar è infatti dotata di tecnologia Bluetooth 5.0, jack audio da 3,5 millimetri, ingresso ottico, porte USB-C e USB-A, una HDMI eARC per l'audio HD non compresso, due ingressi HDMI 2.1 per il passaggio del suono da una sorgente video a 8K e la piena compatibilità con il Dolby Vision. "SXFI Carrier è il risultato di un'importante collaborazione tra Dolby e noi, ha superato così tanti confini e realizzato così tante possibilità di ciò che una soundbar compatta può raggiungere, un risultato ottenibile solo con la dedizione e l'impegno di entrambi i team", ha aggiunto Sim Wong Hoo, CEO di Creative.