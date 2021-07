Take Two acquisisce Dynamixyz: animazioni facciali da cinema per Rockstar Games e 2K

Take Two ha acquisito Dynamixyz, una compagnia francese specializzata nell'elaborazione di tecnologie per l'animazione facciale, che ha lavorato in ambito cinematografico oltre che sui titoli Rockstar Games e 2K in precedenza.

Si tratta di un'acquisizione molto strategica per la compagnia, che era ricorsa a Dynamixyz, come semplice collaborazione, anche per la creazione delle animazioni facciali in Red Dead Redemption 2 e in NBA 2K21. A questo punto, grazie all'acquisizione, tutti i team interni di Take Two, dunque soprattutto Rockstar Games e 2K, potranno utilizzare liberamente e ampiamente le tecnologie messe a punto dalla compagnia specializzata.

La tecnologia di Dynamixyz è stata utilizzata anche in ambito cinematografico, in produzioni di calibro enorme come Avengers: Endgame ma anche in contesti più rigorosamente in computer grafica come Love, Death & Robots, dunque si tratta di un sistema decisamente avanzato.

Take Two ha riferito che l'acquisizione della compagnia rappresenta il nuovo passo verso un potenziamento generale dei team interni, che consenta loro di essere "tra i più creativi, innovativi ed efficienti dell'industria dell'intrattenimento". Con questo acquisizione, Dynamixyz lavorerà ovviamente in esclusiva per i team Take Two, diventando parte integrante dell'etichetta, e ne vedremo sicuramente gli effetti in GTA 6 e nelle nuove produzioni da parte di Rockstar Games e 2K, forse anche nel prossimo BioShock e negli sportivi di 2K Sports.