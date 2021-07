I videogiochi su console potrebbero presto contenere spot pubblicitari come in TV

Non è la prima volta che si parla di pubblicità nei videogiochi, ma alcune novità emerse di recente fanno pensare al possibile arrivo di veri e propri spot pubblicitari sullo stile di quelli che vanno in onda in TV nel corso del gameplay, in base ad alcuni accordi.

In particolare, si parla della compagnia PlayerWON, una piattaforma specializzata nell'adattamento di spot pubblicitari per il medium videoludico, la quale avrebbe già degli accordi siglati con EA e Hi-Rez, presumibilmente per iniziare una sperimentazione di questo tipo su alcuni giochi.

In base a quanto riferito da Axios, PlayerWON è parte di Simulmedia, compagnia che a sua volta ha avviato un programma di test sulle pubblicità nei videogiochi durato circa un anno e che sarebbe ora pronta a lanciare questo sistema in versione definitiva a partire dai prossimi giorni.

L'idea è raggiungere un pubblico giovane con un sistema di pubblicità che non sarebbe possibile attraverso altri mezzi di comunicazione e inoltre in maniera anche meno costosa per le compagnie che vogliono adottare tale sistema, visto che gli spazi sembrano essere meno cari, almeno per il momento.

Le pubblicità verrebbero trasmesse in streaming attraverso i server di PlayerWON, con la possibilità di controllare che l'utenza veda la pubblicità nella sua interezza. Il sistema può anche consentire di ottenere delle ricompense in-game attraverso la visione di tali pubblicità, attraverso accordi specifici con i publisher.

Secondo quanto riferito da Simulmedia, nei test è emerso che alcuni utenti "guardano volentieri anche 10 pubblicità al giorno per sbloccare dei perk gratuiti". Letto così, sembra un sistema non diverso da quello utilizzato normalmente dai giochi mobile free-to-play, che consentono di vedere le pubblicità per giocare o sbloccare ricompense, ma tutto inserito all'interno dei videogiochi standard per console.

Finora, la questione pubblicità nei giochi console non sembra aver incontrato molti favori nei videogiochi standard, considerando di recente i review bombing a Oculus VR e il caso precedente di UFC 4, con le proteste dei giocatori che costrinsero EA a tornare velocemente sui propri passi.