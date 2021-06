Sony ha comprato Housemarque, lo sviluppatore di Returnal entra ufficialmente nei PlayStation Studios

La voce era nell'aria da un po' di tempo, ma l'annuncio è arrivato un po' a sorpresa: Sony, infatti, ha comunicato di aver comprato Housemarque. In questo modo lo sviluppatore di Returnal entra a far parte ufficialmente dei PlayStation Studios e potrà continuare a sviluppare i suoi giochi per PS5 e PlayStation 4.

Il rapporto tra le due compagnie è stato sempre ottimo, ma l'ufficializzazione del sodalizio ancora mancava, nonostante alcuni voci sostenessero da un po' di tempo che Housemarque fosse sotto l'ombrello di Sony. Si tratta dell'evoluzione piuttosto scontata di un percorso che le due compagnie hanno fatto assieme, culminato con l'ottimo Returnal, un'esclusiva di spessore per PlayStation 5. Sembra, infatti, che le discussioni per la fusione siano partite nel 2020, ma sono state poi messe in pausa per consentire allo studio di rifinire e pubblicare Returnal in tutta tranquillità.

In questo modo lo studio avrà le risorse e la sicurezza per proseguire nella sua crescita e nei suoi ambiziosi piani: recentemente, infatti, Housemarque ha detto di voler fare altri giochi come Returnal, anzi anche più grossi. Per questo motivo sembra che grazie a questa acquisizione Housemarque si espanderà ulteriormente, aumentando in questo modo la sua forza lavoro e capacità produttiva.