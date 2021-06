Housemarque "adesso è sotto l'ombrello di Sony", per il capo di Diorama Digital

Diorama Digital è una software house brasiliana specializzata nell'affiancare gli studi principali nello sviluppo dei loro giochi. Recentemente lo studio ha collaborato con Housemarque per Returnal, ma hanno anche lavorato a Horizon Zero Dawn. Durante una recente intervista, Everaldo Neto, il co-fondatore dello studio, si è lasciato sfuggire che Housemarque "adesso è sotto l'ombrello di Sony", una cosa che per molti potrebbe significare che Sony ha acquisito lo studio finlandese.

Diorama Digital Studio è una software house brasiliana fondata nel 2015 e specializzata nello sviluppo per conto terzi. La compagnia, certificata Sony, in questi anni ha collaborato alla creazione di tantissimi giochi diversi come Elder Scrolls Online, Just Cause 2, Star Wars Galaxies, ma anche Horizon Zero Dawn e Returnal.

Proprio parlando dell'ultimo gioco di Housemarque Neto ha detto che non può parlare del gioco perchè sotto NDA, ancora più stringente "adesso che Housemarque è sotto l'ombrello di Sony". Visto che il rapporto tra le due aziende è sempre stato molto stretto, dire che adesso le cose sono cambiate perché lo studio finlandese è legato a Sony potrebbe significare che i rapporti tra le due aziende è cambiato, ovvero che lo studio di Housemarque è stato comprato o si è affiliato definitivamente a Sony.

Inoltre Neto ha detto che Diorama Digital sta lavorando al nuovo gioco di Naughty Dog, oltre che a Araní, un gioco sugli indigeni brasiliani.