AMD FidelityFX Super Resolution ha una data di lancio e sarà open source

Nella nottata, per bocca del CEO Lisa Su, AMD ha finalmente svelato la data di lancio e alcuni dettagli di FidelityFX Super Resolution. La risposta open source di Nvidia alla tecnologia DLSS di Nvidia sarà disponibile per tutti a partire dal 22 giugno 2021 per oltre 100 CPU e GPU già in commercio.

Questo perché AMD ha scelto un approccio più aperto e libero alla sua tecnologia, in grado non solo di migliorare le prestazioni sulle schede più recenti, come le nuove GPU Radeon RX 6000M per il gaming mobile, ma di adattarsi anche a tutte le soluzioni presenti sul mercato, come la serie RX 5000, RX 500 e Vega.

La data di lancio di AMD FidelityFX Super Resolution

Poi i miglioramenti dipenderanno dalla tecnologia della scheda, ma il FidelityFX Super Resolution non sarà una tecnologia chiusa. In questo modo sono oltre 10 gli sviluppatori e gli engine già compatibili con la tecnologia, che consentiranno di avere persino il doppio delle prestazioni 4K native.

Questo dipenderà, ovviamente, sia dalla scheda, sia dal profilo grafico scelto: di base ce ne saranno 4. AMD ha scelto di utilizzare Godfall come esempio. Con una 6800XT il gioco gira a 49FPS in 4K e settaggi a "Epico". Il frame rate sale a 78 con FST a "Ultra qualità", poi a 99FPS in modalità "Qualità", 124FPS a "Bilanciato" e 150FPS a "Performance".

I 4 preset grafici di AMD FidelityFX Super Resolution

Il metodo con il quale AMD punta a ottenere questi risultati sembra simile a quelle della prima generazione di DLSS, ovvero opera su basi "frame-by-frame", mentre la versione DLSS 2.0 è ancora più efficiente dato che lavora anche su basi vettoriali.

Per il momento, però, la tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution sarà disponibile su PC e non sappiamo quando sarà implementata anche su PS5 e Xbox Series X|S.