DOOM Eternal: video mostra il gioco con GeForce RTX 3080 Ti in 4K Ray Tracing

id Software, Bethesda Softworks e Nvidia hanno rilasciato un nuovo video dedicato a DOOM Eternal che mostra il gameplay dello sparatutto a 4K ray tracing. Il merito è della GeForce RTX 3080 Ti e della tecnologia DLSS di Nvidia, che aggiunge nuovi riflessi ray tracing e migliora le performance del gioco.

Nvidia DLSS (ovvero "Deep Learning Super Sampling") è una tecnologia di rendering IA che migliora le prestazioni grafiche usando dei processori Tensor Core IA dedicati nelle GPU GeForce RTX. Questa tecnologia sfrutta il potere di un network neurale basato su deep learning per potenziare il frame rate e creare immagini più belle e definite per i giochi. I risultati di questa tecnologia, combinati con le nuove GeForce RTX 3080 Ti, possono essere visti nel video di DOOM Eternal.

DOOM Eternal

Il supporto a Nvidia DLSS e l'update per il ray tracing in DOOM Eternal sono "in arrivo questo giugno": per il momento il sito ufficiale di Nvidia non ha indicato in modo più preciso quando sarà possibile testare in prima persona questo nuovo livello qualitativo per il gioco di id Software.

Nel frattempo, vi segnaliamo che sono stati svelati data, prezzo e specifiche ufficiali delle Nvidia GeForce RTX 3080Ti e RTX 3070Ti.