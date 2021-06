Tell Me Why è gratis su Xbox, presto anche su PC via Steam

Grazie a una segnalazione di Wario64, che regolarmente indica i giochi gratis e in offerta disponibili su varie piattaforme, abbiamo modo di scoprire che Tell Me Why, l'avventura narrativa creata da Dontnod, è attualmente gratis su console Xbox. Inoltre, secondo quanto indicato, sarà presto disponibile in formato gratuito anche su PC, tramite Steam. L'iniziativa è legata al Pride Month, quindi il gioco sarà disponibile per tutto il mese.

Precisiamo che non si tratta solo del primo capitolo (che da mesi era disponibile in formato gratuito) ma dell'intera stagione composta da tre episodi. Tell Me Why può quindi essere vissuto in formato completo senza spendere un singolo centesimo. Ricordiamo anche che il gioco è disponibile su Xbox Game Pass.

Potete reclamare la vostra copia Xbox sul Microsoft Store a questo indirizzo .

Tell Me Why racconta la storia di un fratello e una sorella, i gemelli Tyler e Alyson Ronan. I due sono uniti da un potere soprannaturale che gli permette di comunicare con la mente a distanza. Dopo anni di lontananza, i due si uniscono per svelare i segreti della loro infanzia. Il gioco è ambientato in una cittadina in Alaska e propone tematiche realistiche e profonde. Come tipico del genere, le nostre scelte condizioneranno il rapporto tra i protagonisti.

Tell Me Why è gratis su Xbox, presto su Steam

Al momento della scrittura di questa notizia, Tell Me Why non è ancora disponibile in formato gratuito su PC (via Steam): quando l'offerta sarà attiva, non mancheremo di aggiornare questa notizia. Potete leggere la recensione di Tell Me Why a questo indirizzo.