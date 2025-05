Un'esclusiva Xbox è ora disponibile gratis per tutti in occasione del mese del Pride

Viene riproposta anche quest'anno quella che può essere considerata ormai una sorta di tradizione di giugno, ovvero l'offerta dell'esclusiva Xbox Tell Me Why disponibile gratis per tutti in occasione del Mese del Pride, che si svolge proprio in questo periodo.

Come succede praticamente tutti gli anni dal 2021, anche per questo giugno viene dunque ribadita la tradizionale offerta di Microsoft, che consente di scaricare Tell Me Why a questo indirizzo da Xbox Store, gratis per tutti a prescindere dal possesso o meno dell'abbonamento a Game Pass.

Si tratta dell'edizione completa comprendente i tre capitoli della storia, ovvero l'intera esperienza che può così essere scaricata e giocata senza alcun esborso da pare di chiunque, su PC e Xbox.