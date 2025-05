ARC Raiders potrebbe ricevere presto una data di uscita o una beta di ampia portata

Embark Studios potrebbe essere in procinto di annunciare la data di uscita o di lanciare una beta di ampia portata per ARC Raiders , in base a quanto è emerso sia su PS5, dove un cambio di denominazione sul test tecnico del gioco ha fatto pensare a una nuova iniziativa in arrivo, sia su Xbox dove una misteriosa variazione è comparsa sull'app Xbox.

Due indizi interessanti

Un ulteriore possibile indizio in questo senso arriva anche dall'app Xbox, dove di recente è comparso il client Xbox Series X|S per ARC Raiders, facendo pensare a una qualche variazione nella build di prova.

I giocatori possono ora installare un piccolo file che sembra essere un classico segnaposto per poter poi effettuare il preload nei tempi opportuni.

Alcuni membri della comunità ritengono che questo possa essere un segno dell'imminente rilascio del gioco, mentre altri pensano che questa sia un'altra prova dell'imminente rilascio di una beta su larga scala.

Bisogna tenere conto anche del fatto che la prossima settimana si terrà la Summer Game Fest e questa potrebbe essere l'occasione per grosse novità per quanto riguarda anche ARC Raiders: si potrebbe trattare dell'annuncio di una data di uscita o del lancio della beta su larga scala.

In base al recente test tecnico, il feedback dei giocatori per il particolare survival extraction multiplayer è risultato molto positivo, dunque c'è una certa attesa per la sua uscita in versione definitiva, prevista per il 2025.