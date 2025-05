Un boss di ARC Raiders è stato sconfitto solo lo 0,0014% delle volte nella versione di prova

ARC Raiders - lo sparatutto ad estrazione di Embark Studios - è in fase di prova (su invito) e l'impressione generale è che sia un buon titolo, con i propri punti di forza. Ovviamente i giocatori si saranno fatti la propria opinione e in molti probabilmente avranno pensato che c'è uno specifico nemico che è veramente forte.

I dettagli sul potente boss di ARC Raiders

Le informazione - che potete vedere nel tweet poco sotto - parlano di solo 58 sconfitte su oltre 4 milioni di partite.

Embark Studios spiega che i giocatori hanno giocato oltre 1,7 milioni di ore (sommando tutte le sessioni assieme) e in totale - nell'arco di 4 milioni di round - hanno eliminato 7 milioni di nemici. Il boss in questione - noto come La Regina - è invece stato sconfitto solo 58 volte. Con un calcolo rapido si capisce che solo lo 0,0014% dei match si è concluso con il boss abbattuto.

Supponiamo però che il dato inclusa anche tutte quelle partite durante le quali i giocatori non hanno nemmeno provato ad affrontare La Regina. Quest'ultima ha comunque schiacciato oltre 17.000 utenti, che probabilmente hanno presto capito che era meglio evitare di provocarla.

Nel video poco sotto viene mostrata La Regina e come sconfiggerla. In generale i giocatori che hanno superato la sfida danno alcuni suggerimenti sparsi, come ad esempio usare l'Anvil (se ce l'avete) e fare in modo che un giocatore attiri il fuoco nemico mentre gli altri colpiscono il punto debole dell'avversaria.

Viene anche detto che è meglio usare le granate MIRV per eliminare i nemici che vengono evocati dal boss e fare in modo che non ci siano in circolazione altri giocatori umani che potrebbero mettervi i bastoni tra le ruote durante la boss fight. Suggeriscono anche di combattere nel fienile.

Ecco infine Arc Raiders a confronto su PS5, PS5 Pro, Xbox e PC in un video di analisi del Tech Test 2.