ARC Raiders non avrà altre beta e salterà la Gamescom, ecco perché

In un post pubblicato sui social, gli sviluppatori di Embark Studios hanno spiegato che ARC Raiders non avrà altre beta e salterà la Gamescom, ma per un motivo assolutamente valido: il team vuole concentrare tutte le proprie energie per completare i lavori e preparare il miglior lancio possibile.

"Il team qui a Stoccolma lavora a pieno ritmo ed è impegnato nei preparativi per l'uscita di ARC Raiders, fissata al prossimo 30 ottobre", si legge nel messaggio. "Ora il nostro obiettivo è quello di rifinire ed espandere l'esperienza, mettendo in pratica tutto ciò che abbiamo imparato dal tech test 2 in vista del lancio."

"Giusto per chiarire: non sono in programma ulteriori test pubblici prima dell'uscita. Abbiamo imparato dal nostro ultimo annuncio che è fondamentale mantenere le aspettative sotto controllo, quindi vogliamo anche precisare che non saremo presenti alla Gamescom."

"Niente paura, tuttavia: la nostra campagna di lancio partirà prima di quanto pensiate e avremo moltissimi altri aggiornamenti per voi da qui all'uscita. Grazie di cuore per tutto il supporto e l'incoraggiamento che ci avete trasmesso! Significa davvero tantissimo per noi."