ARC Raiders non avrà altre beta e salterà la Gamescom, ecco perché

In un post pubblicato sui social, gli sviluppatori di Embark Studios hanno spiegato che ARC Raiders non avrà altre beta e salterà la Gamescom, ma per un motivo assolutamente valido: il team vuole concentrare tutte le proprie energie per completare i lavori e preparare il miglior lancio possibile.
"Il team qui a Stoccolma lavora a pieno ritmo ed è impegnato nei preparativi per l'uscita di ARC Raiders, fissata al prossimo 30 ottobre", si legge nel messaggio. "Ora il nostro obiettivo è quello di rifinire ed espandere l'esperienza, mettendo in pratica tutto ciò che abbiamo imparato dal tech test 2 in vista del lancio."
"Giusto per chiarire: non sono in programma ulteriori test pubblici prima dell'uscita. Abbiamo imparato dal nostro ultimo annuncio che è fondamentale mantenere le aspettative sotto controllo, quindi vogliamo anche precisare che non saremo presenti alla Gamescom."
"Niente paura, tuttavia: la nostra campagna di lancio partirà prima di quanto pensiate e avremo moltissimi altri aggiornamenti per voi da qui all'uscita. Grazie di cuore per tutto il supporto e l'incoraggiamento che ci avete trasmesso! Significa davvero tantissimo per noi."
Un ultimo sforzo per il debutto migliore possibile
Come detto, l'uscita di ARC Raiders è prevista per il 30 ottobre ed Embark Studios sta lavorando sodo per fare in modo che il gioco sia assolutamente pronto per allora, adeguatamente rifinito e arricchito dalle migliorie legate a ciò che il team ha appreso nel corso dei test tecnici.
Stando alle impressioni emerse finora, sembra che il gioco abbia tutte le carte in regola per fare bene, specie sul piano dei contenuti e della struttura, mentre c'erano ancora delle riserve per quanto concerne l'effettiva resa del gunplay: staremo a vedere.