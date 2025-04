ARC Raiders si mostra in un nuovo trailer che ricorda l'avvio del Tech Test 2, questa settimana

Il nuovo Tech Test 2 sarà aperto dal 30 aprile al 4 maggio e consentirà di sperimentare più a fondo le caratteristiche del gioco in un contesto online ancora non definitivo ma comunque indicativo dell'esperienza completa, disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

ARC Raiders è un nuovo extraction shooter di notevole interesse, che potrà essere nuovamente provato questa settimana con la prossima apertura del Tech Test 2 , come ricordato anche dal nuovo trailer riportato qui sotto, che mostra qualcosa del gioco tra storia, ambientazione e gameplay.

Un nuovo extraction shooter

Come illustrato nel video riportato qui sotto, nella storia di ARC Raiders la superficie della Terra è ormai dominata dalle ARC Machine, macchine potenti e aggressive che possono essere affrontate solo da alcuni Raiders che si avventurano nelle zone esterne alle poche città rimaste in piedi.

Questi combattenti esplorano le zone più pericolose della superficie alla ricerca di risorse e materiali necessari per il mantenimento delle comunità di sopravvissuti.

Le missioni vedono in azione dei gruppi di Raiders che, partendo da città-rifugio, devono uscire dai confini fortificati e avventurarsi in zone piene di minacce, cercando di portare a termine gli obiettivi.

Il gameplay è strutturato come quello di un tipico sparatutto in terza persona con elementi survival, che ci pone all'interno di ambientazioni molto aperte e ampie, alle prese con macchine e altri combattenti per raggiungere risorse utili alla sopravvivenza.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro recente provato di Arc Raiders.