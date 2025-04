Annunciato il Tech Test 2 di Arc Raiders, date e come partecipare su PS5, Xbox e PC

Embark Studios invita i giocatori a provare Arc Raiders grazie al Tech Test 2 che si svolgerà tra pochi giorni PC via Steam ed Epic Games Store e, per la prima volta, anche su PS5 e Xbox Series X|S . L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che potrete visualizzare nel lettore sottostante.

Le novità del Tech Test 2

Stando ai dettagli forniti, Il Tech Test 2 apporta numerose modifiche e ottimizzazioni, ampliando la varietà di nemici ARC disponibili. Introduce anche nuove armi, strumenti, gadget, un sistema di progressione e crafting del personaggio più dettagliato, oltre a offrire un assaggio del futuro Battle Pass di ARC Raiders.

"Negli ultimi sei mesi abbiamo lavorato duramente per ampliare l'esperienza di gioco principale, basandoci sul feedback della community" ha dichiarato Aleksander Grøndal, Executive Producer di ARC Raiders.

"Questa è la nostra occasione per vedere come si comportano queste modifiche su larga scala. Siamo particolarmente ansiosi di raccogliere feedback sulla progressione, sull'esperienza di combattimento, sulle prestazioni multipiattaforma e sul modo in cui l'esperienza risulta ora più ampia e stratificata."

Arc Raiders è uno sparatutto PvPvE che sfida i giocatori ad affrontare una mappa in cui si combatte sia contro avversari umani che contro nemici controllati dall'intelligenza artificiale. L'obiettivo principale è raccogliere bottino e raggiungere il punto di estrazione. La trama si svolge in un universo minacciato da ARC, una misteriosa forza meccanizzata ancora operativa. Nella zona chiamata Calabretta, il caos regna sovrano: i Raider sono pronti a eliminare chiunque ostacoli i loro piani. Tuttavia, in alcune situazioni, collaborare con altri Raider potrebbe rivelarsi vantaggioso per formare alleanze temporanee.