Arc Raiders: abbiamo provato l'extraction shooter ambientato in Italia

Arc Raiders non ammorbidisce nessuna delle meccaniche classiche del genere : per renderlo più accessibile si limita rimuovere l'ostacolo più grande alla progressione iniziale: l'estrazione come requisito indispensabile per completare gli obiettivi. Questa decisione si riflette su tutti gli aspetti chiave del gioco e lo rende incredibilmente più divertente da giocare perché anche quando non si riesce ad estrarre si ha un senso di progressione. In più fa sì che l'esperienza sia molto più scalare in termini di serietà e concentrazione e più accessibile per chi si è tendenzialmente tenuto lontano dal genere.

Tutta l'adrenalina degli extraction shooter viene dal fatto che sono esperienze PvPvE (quindi si gioca sia contro nemici controllati dal computer, sia contro altri giocatori) in cui quando si muore si perde ogni cosa che si ha addosso: armi, equipaggiamento e tutto ciò che si è riusciti a raccattare. Ciò che rende il genere appetibile, però, è anche ciò che lo rende frustrante : non riuscire a estrarre (quindi sopravvivere a una sortita e tenersi le cose raccolte, magari quando si ha in tasca proprio quel raro materiale che serve a completare una missione) perché qualcuno si è accampato sul punto di estrazione con un cecchino dà proprio fastidio; soprattutto se è la terza o quarta volta di fila che succede.

Arc Raiders ha tutte le carte in regola per essere uno degli extraction shooter più divertenti sul mercato e, soprattutto, di fare gola anche a chi si è tenuto lontano dal genere. Lo sparatutto in terza persona di Embark (uno studio formato da ex sviluppatori di Battlefield, che ha già stupito i fan degli FPS con The Finals ), infatti, può contare su un'estetica post apocalittica originale, un processo di introduzione al genere fatto bene e un flusso di gioco che tiene sistematicamente lontano la frustrazione.

Progettato per divertire

È evidente come gli sviluppatori di Embark abbiamo studiato attentamente il panorama degli extraction shooter odierni (da Escape from Tarkov alla DMZ di Call of Duty) per posizionare la loro esperienza esattamente al punto di ingresso del genere senza sacrificarne l'adrenalina, il brivido dell'esplorazione e la soddisfazione di vedere nel proprio inventario i risultati delle proprie spedizioni.

Arc Raiders non fa compromessi in fatto di adrenalina e divertimento per essere più accessibile

Per essere il più accoglienti possibile, il gioco non chiede ai giocatori un'estrazione di successo (la parte più difficile dell'esperienza) per completare tutti i suoi incarichi. Nella beta che abbiamo provato, abbiamo interagito per la prima volta con il sistema dei venditori che, oltre a vendere i materiali di base per realizzare tutto l'equipaggiamento di partenza, assegnano al giocatore delle missioni prima molto semplici (andare in un luogo e interagire con un oggetto) poi sempre più complesse in cambio di esperienza e risorse.

Tutte queste missioni (che accelerano la progressione) non richiedono al giocatore di riuscire a estrarre per essere completate, un modo di fare che accomuna quasi tutti gli altri esponenti del genere. Anzi, rimuovendo la barriera alla progressione associata alla morte, questa si trasforma da fallimento in motivazione. Nello schermo di fine esplorazione, infatti, viene mostrato nel dettaglio l'equipaggiamento e i potenziamenti di chi vi ha ucciso: contro chi ha armi e armatura nettamente migliori c'è poco da fare, ma se è un giocatore al vostro livello, potrete dedurre e replicare il suo approccio vincente.

Arc Raiders mette l'esplorazione al primo posto grazie a un buon sistema di movimento

Questo perché Arc Raider, prima di essere un gioco molto accessibile, è un'esperienza stratificata. Ci sono armi (divise in quattro categorie a seconda delle munizioni utilizzate), equipaggiamenti (granate, mine, fumogeni, zipline e tanto altro), armature e gadget diversi che vi insegneranno molto in fretta quanto prezioso può essere un binocolo nell'apocalisse. A tutto questo si aggiunge un sistema in stile gioco di ruolo di abilità passive (migliore consumo dell'energia, rigenerazione della salute o sfondamento silenzioso dei contenitori delle risorse, per citarne alcune) che garantisce una progressione costante del personaggio.

I punti abilità, infatti, si guadagnano con i livelli e la fonte principale di esperienza sono le missioni. Questo vuol dire, ancora una volta, che per far crescere il proprio personaggio non è indispensabile sopravvivere a ogni match. I benefici di un'estrazione di successo ci sono: le risorse e le armi raccolte restano nell'inventario, i materiali ottenuti sono molti di più e le ricompense in termini di valuta di gioco ed esperienza si vedono. Il gioco, però, non punisce attivamente chi muore, ma usa la morte per insegnare e incentivare i giocatori, e possiamo dirvi che funziona.