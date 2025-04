Diversi giochi classici di Star Wars saranno aggiunti al programma di preservazione di GOG per lo Star Wars Day

In occasione dello Star Wars Day , che come saprete cade il 4 maggio di ogni anno, per sfruttare l'assonanza, comprensibile anche a un wookiee, tra "may the fourth" e "may the force", il negozio digitale GOG ha annunciato l'aggiunta al suo programma di preservazione di alcuni giochi classici della serie, tutti acquistabili in forte sconto per l'occasione.

Quali sono i giochi?

Vediamo quali sono i giochi aggiunti e gli scontri con cui potete portarli a casa.

Due stormtrooper

In realtà le offerte sulla serie Star Wars di GOG vanno molto oltre, e comprendono tutti i giochi in vendita nel negozio.

Alcuni hanno un prezzo davvero stracciatissimo, come gli eccellenti Star Wars: Knights of the Old Republic (2,49 euro invece di 9,75 euro) e il seguito Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords (2,49 euro invece di 9,75 euro). Comunque sia ci sono grossi sconti anche per titoli più recenti, come la remaster di Dark Forces (15,99 euro invece di 28,99 euro) o i due Star Wars Battlefront classici. Se vi interessa fare acquisti in una galassia lontana, andate sulla pagina ufficiale dei saldi.