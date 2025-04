Star Wars Andor Stagione 2 includerà Darth Vader? Il creatore risponde, dicendo anche il perché

La risposta è ovviamente uno spoiler : se non volete sapere se Darth Vader sarà presente in Andor Stagione 2, non proseguite con la lettura.

Dopotutto, in Rogue One c'è modo di vedere brevemente il super cattivo della saga, in una scena che ha colpito molto gli appassionati. Visto che Andor è un prequel di tale film, ci sarà forse modo di vedere di più di Anakin Skywalker?

Il creatore di Star Wars Andor Stagione 2 svela se Darth Vader è presente e perché

Tony Gilroy, creatore di Andor, ha spiegato che Darth Vader non apparirà nella seconda stagione della sua serie TV di Star Wars e ne ha spiegato il motivo.

"No, non è mai stato nei miei programmi", ha detto Gilroy a Rolling Stone, quando gli è stato chiesto se avesse preso in considerazione la possibilità di includere il Signore dei Sith. "Scrivere delle scene per Darth Vader è davvero limitante. L'ho fatto. Non ha molto da dire".

Gilroy ha anche spiegato perché l'Imperatore Palpatine viene solo citato e mai mostrato. "È un personaggio troppo importante, non potevo introdurlo nel modo corretto", ha detto. "Non era qualcosa che potevo fare. A un certo punto ci ho pensato, ma non era possibile farlo".

