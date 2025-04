NVIDIA è al lavoro sulle nuove schede video GeForce RTX 50 SUPER, secondo un rumor

Ci eravamo lasciati giusto qualche settimana fa con il lancio della nuova serie NVIDIA GeForce RTX 50, che comprendeva rispettivamente i modelli NVIDIA GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 e RTX 5060, l'unica prevista in uscita a maggio. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sarebbero apparsi in Rete nuovi modelli appartenenti alla stessa serie, rispettivamente RTX 5080 SUPER e RTX 5070 SUPER: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Anche se l'aumento della VRAM su GeForce RTX 5080 SUPER non porterà modifiche sostanziali in ambito gaming, esso potrebbe invece offrire dei vantaggi sulla controparte GeForce RTX 5070 SUPER, potendo diventare così protagonista nel segmento delle schede video di fascia medio/alta. Secondo quanto riportato dall'utente panzerlied del forum di cui sopra, non dobbiamo comunque aspettarci miglioramenti così evidenti dal punto di vista delle prestazioni rispetto agli attuali modelli già presenti sul mercato.

Secondo quanto riportato all'interno dei forum di Chiphell, infatti, NVIDIA sarebbe già attualmente al lavoro sui nuovi modelli SUPER della serie GeForce RTX 50, che comprenderanno per lo meno RTX 5080 SUPER e RTX 5070 SUPER. Tra le novità più importanti che potrebbero essere introdotte menzioniamo in particolare l' adozione della VRAM a 3 moduli con tecnologia GDDR7, del tutto simile a quanto abbiamo visto di recente con la versione di GeForce RTX 5090 riservata ai laptop. Nello specifico, NVIDIA GeForce RTX 5080 SUPER dovrebbe verosimilmente offrire una 24 GB di RAM dedicata , al contrario dei 18 GB dedicati di RTX 5070 SUPER, con un aumento del 50% rispetto ai modelli standard che potrebbe risultare vantaggioso nella gestione dei carichi di lavoro di intelligenza artificiale.

Quando usciranno i nuovi modelli GeForce RTX 50 SUPER

Al momento non conosciamo una precisa data d'uscita per i nuovi modelli GeForce RTX 50 SUPER, che potrebbero vedere la luce indicativamente a cavallo tra la fine di quest'anno e il 2026, con un probabile annuncio ufficiale in occasione del Computex 2025 di maggio.

NVIDIA GeForce RTX 50

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) dalla compagnia produttrice. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da NVIDIA, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi, confidando in minori problemi di disponibilità rispetto alle controparti standard.