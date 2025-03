Star Wars Andor Stagione 2 è "nata dalla disperazione": avrà una struttura unica per fondere 4 stagioni in una

Cosa è stato detto su Star Wars Andor Stagione 2

Star Wars Andor Stagione 2 proporrà una struttura unica. Ci saranno dodici puntate, divise in quattro gruppi da tre "capitoli". Questi "capitoli" faranno fare alla storia un salto in avanti di un anno, ogni volta, così da coprire un lungo lasso di tempo.

Parlando con SFX, Tony Gilroy di Andor afferma che questa svolta narrativa a sorpresa è "nata dalla disperazione. Eravamo a metà delle riprese della stagione 1, c'era il Covid, e ci siamo resi conto delle dimensioni monumentali della serie, dello sforzo e di tutto il resto".

"Ci siamo resi conto che non avevamo abbastanza forze per farlo e che il volto di Diego [ndr, l'attore protagonista] non poteva reggere i tempi di produzione, perché ci vuole troppo tempo per realizzarla. Disney ci ha salvato dicendo: 'Ok, se riuscite a trovare un modo per farlo, siamo d'accordo'".

Andor Stagione 2 porterà la serie fino agli eventi di Star Wars Rogue One. A questo riguardo Gilroy aggiunge: "È un esperimento affascinante e non so se qualcuno l'abbia mai fatto prima".

"Salteremo un anno tra un blocco e l'altro e useremo questo spazio vuoto in un modo davvero interessante. La sfida è: qual è il modo giusto di iniziare ogni capitolo? Volevamo che fosse il più elegante e senza soluzione di continuità possibile, e che si potesse partire da zero. Abbiamo sperimentato molto per assicurarci che funzionasse".

Vi segnaliamo infine che per il capo di Lucasfilm, Star Wars ha sempre il fiato dei fan sul collo.