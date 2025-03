Star Wars The Acolyte avrebbe in realtà avuto molto più successo di quel che si pensa

Disney ha puntato molto su Star Wars negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda le produzioni televisive e animate destinate a Disney Plus. Tra i vari progetti arrivati sulla piattaforma vi è The Acolyte , che è stato cancellato in seguito alla mancanza di interesse da parte del pubblico.

I dati su Star Wars The Acolyte

Il nuovo rapporto tiene conto degli spettatori su Disney+ ovviamente, ma anche dell'attività su altre piattaforme online, tra cui motori di ricerca, social media, wiki e forum. Tutto ciò ha contribuito a creare una metrica complessiva denominata "livello della domanda" e ha rilevato che The Acolyte è stata la seconda serie più in voga su Disney+ nella prima settimana di questo mese.

Si tratta di un risultato notevole, se si considera che la serie ha debuttato nel giugno del 2024 ed è stata cancellata in agosto. "Questo livello di domanda colloca The Acolyte in una categoria d'élite, illustrando il potenziale dello show non solo in termini di audience, ma anche come strumento per prendere decisioni sui contenuti, le acquisizioni e le strategie di distribuzione", si legge nel rapporto. Il rapporto indica anche che la "domanda" complessiva e l'interesse per The Acolyte hanno iniziato a calare, ma sono ancora superiori alle aspettative considerando quanto tempo è passato.

Il dubbio che questo report fa sorgere è che la cancellazione del progetto non sia stata una conseguenza diretta (o perlomeno non esclusiva) delle visualizzazioni, ma del review bombing messo in atto da utenti razzisti. Ricordiamo infatti che la serie dà largo spazio a personaggi non bianchi.

Ovviamente si tratta di supposizioni ed va ricordato che le visualizzazioni e il livello di interesse del pubblico sono solo una parte di ciò che una compagnia come Disney tiene in considerazione. Ad esempio, è possibile che un problema fossero i costi: The Acolyte potrebbe essere costato ben più di altre serie ottenendo risultati non sufficienti per giustificarne la prosecuzione, indipendentemente dal fatto che in valore assoluto le visualizzazioni fossero positive.

Viene anche detto che Star Wars ha sempre il fiato dei fan sul collo, non è facile per il capo di Lucasfilm.