L'avventura felina Little Kitty, Big City è in arrivo su PS4 e PS5

Il gioco in precedenza è stato pubblicato lo scorso maggio su Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, dove ha riscosso un ottimo successso, spinto anche dalla vetrina offerta dal Game Pass.

Gli sviluppatori di Double Dagger Studio hanno annunciato che Little Kitty, Big City è in arrivo anche su PS4 e PS5 . Questa riuscita avventura felina sarà disponibile sulle console di Sony a partire dal 9 maggio .

Che cos'è Little Kitty, Big City

Little Kitty, Big City è un action adventure sandbox in cui vestiamo i panni di un gatto nero, la cui oziosa vita quotidiana viene stravolta quando sbadatamente cade dal tetto della sua casa. Disorientato, il nostro piccolo eroe dovrà cavarsela da sola in una grande città e cercare un modo per tornare a casa.

Nel mentre potremo esplorare in lungo e largo le ambientazioni, completare missioni, stringere amicizia con tantissimi altri animali e farci amici gli esseri umani... o creare scompiglio, facendo dispetti e scherzi.

Potremo fare tutto quello che è capace di fare un gatto: arrampicarsi sui muri, infilarsi in cunicoli stretti, fare grandi balzi, graffiare e miagolare o fare le fusa per attirare le attenzioni degli PNG sparsi nel mondo di gioco. E, come se non fosse già adorabile di suo, è possibile personalizzare il protagonista con numerosi copricapi buffi.