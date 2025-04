Netflix ha prodotto un film di fantascienza con Halle Berry che però non vedremo mai

Netflix ha prodotto un film di fantascienza con l'attrice Halle Berry che però non vedrà mai la luce dello streaming, figurarsi quella della sala cinematografica. Si chiama "The Mothership" ed è stato cancellato pur essendo praticamente pronto, quantomeno a livello di riprese. Di conseguenza, il pubblico non avrà mai modo di vederlo.

Film finiti ma mai pubblicati

In realtà, la storia del cinema è piena di film quasi completi che sono stati ritirati all'ultimo momento, come il controverso "The Day the Clown Cried" di Jerry Lewis, bloccato perché raccontava la storia di un clown usato per attirare i bambini nelle camere a gas dei nazisti, o film più recenti come "Batgirl" e "Scoob! Holiday Haunt", cancellati da Warner Bros. principalmente per ragioni fiscali.

Un'altra foto di Halle Berry

Alcuni film sono riusciti a salvarsi in corner, come "Coyote vs. Acme", venduto ad altri distributori, ma "The Mothership" sembra destinato a rimanere inedito.

La trama del film vedeva Halle Berry nei panni di una madre e agricoltrice la cui vita viene sconvolta quando il marito viene rapito dagli alieni. Lei e i suoi figli scoprono poi un artefatto alieno sulla loro proprietà, che li spinge a cercare l'uomo scomparso. Il film, diretto da Matt Charman (al suo debutto alla regia), doveva esplorare temi fantascientifici con un focus sul mistero e il dramma familiare.

Le ragioni ufficiali della cancellazione sono state le classiche "divergenze creative", ma i veri motivi sembrano essere più complessi. La produzione ha subito numerosi ritardi dovuti al COVID, a continue riscritture della sceneggiatura e a un cambio nella dirigenza di Netflix, sempre meno convinta del progetto. Tuttavia, il problema decisivo sembra essere stato legato agli attori bambini: a causa dei lunghi ritardi nella post-produzione (durata anni), i giovani attori sono cresciuti troppo, rendendo necessarie delle riprese aggiuntive, estremamente complicate e costose. Le opzioni (come il de-invecchiamento digitale o rigirare tutte le loro scene) avrebbero gonfiato ulteriormente un budget già stimato intorno ai 40 milioni di dollari. Poiché il film non ha completato la post-produzione, è considerato in uno stato "non distribuibile".

È molto probabile che Netflix lo abbia utilizzato per ottenere degli sgravi fiscali, il che, per motivi legali, impedirebbe la sua distribuzione futura.