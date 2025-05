Xbox Game Pass ha già 8 giochi confermati in arrivo a giugno, e ce ne saranno anche molti altri

Si tratta dunque di un elenco ancora assolutamente parziale, ma già significativo della quantità di giochi in arrivo su Game Pass nel mese di giugno, che appare peraltro molto ricco di novità assolute, con diversi lanci al day one .

In attesa delle comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft possiamo intanto aggiornare il conto dei giochi in arrivo a giugno su Game Pass , con già 8 titoli confermati per quanto riguarda quelli comunicati in precedenza, ma molti altri verranno aggiunti e annunciati attraverso le comunicazioni standard di Xbox.

Vediamo l'elenco parziale dei giochi confermati

Rimaniamo dunque in attesa dell'annuncio ufficiale di Microsoft sulla prima ondata di giochi in arrivo a giugno su Game Pass, che secondo i programmi standard dovrebbe arrivare proprio la prossima settimana, ma intanto possiamo effettuare un elenco provvisorio.

Ecco dunque i giochi confermati finora in arrivo a giugno 2025 nel catalogo di Game Pass, con le rispettive date di uscita:

Crypt Custodian - 3 giugno

Symphonia - 3 giugno

Warhammer 40.000: Space Marine Master Crafted Edition - 10 giugno

The Alters - 13 giugno

FBC: Firebreak - 17 giugno

Lost in Random: The Eternal Die - 17 giugno

Rematch - 19 giugno

Against the Storm - 26 giugno

Le tempistiche standard fanno pensare che l'annuncio ufficiale dei nuovi giochi in arrivo nella prima ondata di giugno possa arrivare martedì 3 giugno, tuttavia bisogna considerare anche una questione particolare.

La prossima settimana, precisamente domenica 8 giugno, si terrà l'Xbox Games Showcase 2025, probabilmente il maggiore evento annuale organizzato da Microsoft per annunciare le sue novità in ambito videoludico, dunque grosse novità sono attese per tale giorno.

Considerando che si tratta della stessa settimana, non è escluso che l'annuncio sulle novità del Game Pass possa essere inserito all'interno dell'evento in questione, o che comunque da questo possano emergere ulteriori informazioni sulla lineup prossima del servizio in abbonamento, dunque restiamo in attesa di novità nella settimana prossima.