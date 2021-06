Nvidia vs AMD: nel Techtonik parleremo degli sviluppi nella guerra della GPU

Con tutte le novità della notte provenienti dal virtual Computex 2021, la puntata del TechTonik di oggi non poteva che essere incentrata sulla guerra tra Nvidia e AMD per dominare il mercato delle GPU da gaming. Per questo motivo Pierpaolo Greco sarà in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it a partire dalle 16 per spiegare e commentare tutte le novità emerse in queste ore.

Nel caso in cui ve le foste perse, nella notte Nvidia ha annunciato ufficialmente le GeForce RTX 3080Ti e RTX 3070Ti, mentre AMD ha risposto con le GPU Radeon RX 6000M per il gaming mobile e la data di lancio di AMD FidelityFX Super Resolution.