Red Dead Redemption 2 e Rainbow Six Siege: supporto al DLSS annunciato

Nvidia ha annunciato che Red Dead Redemption 2 e Rainbow Six Siege, su PC, riceveranno il supporto a DLSS. La tecnologia DLSS permette di ottenere prestazioni migliori utilizzando una GPU GeForce RTX. Purtroppo per il momento non è stata indicata una data di uscita per le patch dedicate ai due giochi, quindi dovremo attendere nuove informazioni.

Red Dead Redemption 2 è uno dei giochi che più mettono sotto sforzo le schede grafiche, quindi il supporto a Nvidia DLSS è per certo un'ottima notizia per molti giocatori PC. Nvidia afferma che il DLSS permetterà di aumentare la fedeltà grafica e la risoluzione del gioco.

Rainbow Six Siege, invece, dispone già di Nvidia Reflex che riduce la latenza, rendendo il gameplay più responsivo e permettendo ai giocatori competitivi di ottenere risultati superiori. DLSS permetterà inoltre di ottenere prestazioni migliori e darà "ai giocatori con GeForce RTX maggiori probabilità di successo in ogni match". Nvidia afferma che il DLSS potrà essere usato anche per aumentare la risoluzione e la qualità degli effetti grafici, così da avere sia alti FPS che massimi dettagli. Qui sotto potete vedere il video condiviso da Nvidia.

Nvidia ha mostrato anche DOOM Eternal con un video dedicato alla GeForce RTX 3080 Ti in 4K Ray Tracing. Inoltre, vi ricordiamo che sono stati indicati data, prezzo e specifiche ufficiali di Nvidia GeForce RTX 3080Ti e RTX 3070Ti.