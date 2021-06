Massimo Triggiani ospite di Doppio Gioco, nel pomeriggio live sul canale Twitch di Multiplayer.it

Come sempre il pomeriggio Twitch di Multiplayer.it sarà ricco di appuntamenti imperdibili. Ma soprattutto avremo l'onore di ospitare Massimo Triggiani, il doppiatore di Alexios in Assassin's Creed Odyssey e di molti altri memorabili personaggi, all'interno del Doppio Gioco. Andiamo a scoprire cosa ci aspetta nel pomeriggio live sul nostro canale Twitch.

Forse non conoscerete il suo nome, magari non avrete presente il suo volto, ma è impossibile che non riconosciate la voce di Massimo Triggiani. Come abbiamo detto è stato Alexios in Assassin's Creed Odyssey, il protagonista di Fallout 4 oltre a Flash e Nightwing in LEGO Batman 3.

Nel mondo del cinema è stato Colin Hanks (Alex Vreeke) in "Jumanji: The Next Level" e "Jumanji - Benvenuti nella giungla", Bret McKenzie (Lindir) in "Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato" o Taichi Saotome (Renji Abarai) in "Bleach". O, nel recente Mortal Kombat, questa la nostra recensione, è stato Liu Kang. Ok, lo avrete capito, Massimo è un doppiatore gettonatissimo e molto versatile. Con lui ci saranno Federico Maggiore e Raffaele Staccini.

Prima, però, giocheremo a Hearthstone con Firez e ascolteremo tutte le novità sulla tecnologia con Pierpaolo. Dopo giocheremo a Far Cry Blood Dragon con Luca e vedremo il Mix & Match powered by Monster Energy.