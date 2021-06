NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti e 3070 Ti: specifiche, prezzi e giochi annunciati al Computex 2021

La NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti guarda da vicino la RTX 3090, esclusi una manciata di CUDA core e la memoria dimezzata, puntando così ai giocatori enthusiast che non hanno bisogno di 24 GB di VRAM; mentre la NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti si stacca di poco dalla RTX 3070, risultando quasi un aggiornamento che non si avvicina nemmeno lontanamente alla potenza della sorella maggiore. Di seguito, tutte le specifiche, prezzi e giochi annunciati per le nuove NVIDIA GeForce RTX.

NVIDIA ha sfruttato la conferenza online di questo Computex 2021 digitale per presentare due nuovi modelli della serie GeForce RTX 3000 . Il segreto non è più tale da un po' e l'annuncio ha semplicemente confermato gran parte dei rumor su due schede che sono decisamente differenti, in termini prestazionali, l'una dall'altra.

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

Disponibile a partire dal 3 giugno, la GeForce RTX 3080 Ti ha il chiaro obiettivo di fornire un'alternativa in chiave gaming alla GeForce RTX 3090, l'ammiraglia della nuova serie di GPU NVIDIA che con i suoi 24 GB di memoria guarda maggiormente al settore professionale. Non è un caso che il nuovo modello sia stato presentato proprio come la soluzione top di gamma per il gaming, nonostante il calo a 12 GB di memoria che comunque dovrebbero essere più che sufficienti per il gaming in 4K del prossimo futuro, grazie anche alle ottimizzazioni in tal senso dell'architettura Ampere.

Il vantaggio del taglio della memoria è un prezzo più basso, seppur comunque elevato con 1199 dollari che sono 200 in più di quelli menzionati dalle prime indiscrezioni. Ma sono senza dubbio meno di quelli che ci aspettano dalle custom, destinate ad arrivare sul mercato già gravate da rincari mastodontici. Inoltre parliamo di prestazioni in gioco da RTX 3090 visti i 10240 CUDA core che sono appena 250 in meno di quelli della sorella maggiore. La conta degli streaming processor non è stata resa ufficiale durante la conferenza, ma il numero è coerente con i 34 TFLOP di potenza di calcolo della scheda, contro i 35.58 della RTX 3090, ed è stato confermato in queste ore con l'arrivo delle prime informazioni sui modelli custom delle nuove GeForce.

I modelli custom ci hanno anche dato conferma della frequenza di base da 1.365 MHz e in boost di 1.665 MHz, la medesima che dovremmo ritrovare sulla Founders Edition. Ma questa si distingue ancora una volta in quanto ad alimentazione come evidenziato dalle immagini del Computex 2021 che mostrano un singolo connettore proprietario NVIDIA da 12-pin, presumibilmente da collegare a 2 connettori classici da 8-pin nel caso della Founders Edition. Resta inoltre lo stesso il sistema di dissipazione, già visto sui modelli di punta delle GeForce RTX 3000 e pensato per migliorare il flusso d'aria dell'intero sistema e non della sola scheda. Ma siamo curiosi di vederlo all'opera in questo caso, viste le dimensioni della scheda che parrebbe più simile a una RTX 3080. Possiamo presumere che nel frattempo NVIDIA abbia lavorato sull'ottimizzazione in modo da garantire temperature e rumorosità in linea con gli altri modelli.

Scheda tecnica NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition