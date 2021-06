Jacuzzi riscaldata con un computer Bitcoin miner: Elon Musk apprezza la trovata

Era probabilmente partito come uno scherzo, una classica battuta da pubblicare sui social, ma in realtà qualcuno aveva già preso sul serio la questione da tempo. Di cosa parliamo? Di una jacuzzi riscaldata con un computer Bitcoin miner, che ha ricevuto l'approvazione anche di Elon Musk.

Partiamo però dal principio. Pochi giorni fa un utente su Twitter ha condiviso un'idea: "Una jacuzzi che è riscaldata dal mining dei dogecoin. Elon Musk, non mi importa come, fai in modo che accada." Al che il capo di Tesla e SpaceX ha risposto con un semplice "Ottima idea". In realtà, però, qualcuno ci aveva già pensato.

Come potete vedere nel video qui sotto, Jesse Peltan ha usato nel luglio 2020 un computer Bitcoin Miner (non Dogecoin, quindi, ma l'idea è la stessa) immerso in acqua e, secondo quanto segnalato, l'hardware riscalda la jacuzzi. Per aggiungerci un tocco di classe, Peltan ha connesso i getti interni alla jacuzzi ad Alexa così da poterli attivare a voce. Peltan spiega infatti che i getti sono collegati a un interruttore connesso al Wi-fi, quindi Alex può essere sfruttata facilmente.

Il video è poi stato condiviso anche con Elon Musk che con grande semplicità ha affermato: "Carino". Si tratta di una trovata abbastanza sciocca, ma conferma il potere dei social e delle menti più creative.

Le jacuzzi sono un argomento sorprendentemente di punta nell'ultimo periodo, a causa di quanto accaduto con Twitch e la categoria Hot Tub.