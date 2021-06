The Division 2: update 1.33 svelato, ecco le novità dell'aggiornamento

Ubisoft ha rilasciato la patch note dell'update 1.33 di The Division 2. L'aggiornamento porta con sé la Stagione 6, nota come "Concealed Agenda". Si tratta in realtà di una riproposizione della terza stagione. Vediamo però tutti i dettagli.

Prima di tutto, Ubisoft ci avverte che la manutenzione del server per l'update 1.33 di The Division 2 è prevista per oggi, 1 giugno 2021, alle 9.30 del mattino, ora italiana, e dovrebbe durare almeno 3 ore, quindi fino alle 12.30. Come detto, introdurrà Concealed Agenda, catalogata come Stagione 6 ma in realtà riproposizione della stagione 3. I contenuti inclusi sono: Bardon Schaeffer Manhunt, 4 eventi globali, 4 leghe, un Apparel Event e una nuova variante delle missioni. Per quanto riguarda Bardon Schaeffer Manhunt, i giocatori devono trovare ed eliminare i quattro tenenti Shade, Wraith, Dusk, e Belfry.

The Division 2

Per ora questo è tutto quello che è stato condiviso da Ubisoft riguardo all'update 1.33 di The Division 2. Se dovessero esserci altre modifiche "segrete", potremo scoprirle solo dopo l'arrivo dell'aggiornamento.

Vi ricordiamo inoltre che è in arrivo The Division Heartland, un nuovo free to play ambientato nello stesso universo.