Horizon 2: Forbidden West e il caso Aloy, come mai tanta polemica?

Horizon 2: Forbidden West si è mostrato durante l'ultimo State of Play in 15 spettacolari minuti di gameplay, capaci di sbalordire visivamente il pubblico. Al netto delle critiche lecite che si possono muovere a questo sequel, come la sua natura molto conservativa in termini di gameplay, quella che davvero è stata impossibile ignorare è stata: "guarda com'è grassa Aloy". "Perché le hanno fatto questo faccione?" oppure, "Ammazza, sembra Aloy che s'è magnata Aloy" sono alcuni dei commenti che chi ha seguito lo State of Play dedicato all'esclusiva PlayStation 5 ha potuto leggere: commenti inutili e gratuiti eppure capaci di unire i popoli visto che presenti diversi livestream di diversi paesi. Il volto della protagonista di Horizon insomma ha sollevato una sola e totalizzante reazione. Viene spontaneo chiedersi il perché.

Una mod per farti più bella Come abbiamo visto nel video mostrato durante lo State of Play, è chiaro che ci troviamo di fronte a una protagonista cambiata rispetto al passato: sono passati diversi mesi tra Horizon Zero Dawn e Forbidden West, un tempo breve ma che ha segnato il volto e il corpo della protagonista. Il viso appare leggermente più squadrato, e che sembra abbandonare le forme della tarda adolescenza; il corpo è sempre agile e atletico ma al contempo più solido e piantato sul terreno. Un lavoro di grande maestria degli artisti di Guerrilla Games, capaci di infondere ad Aloy un'essenza vitale straordinaria attraverso tanti piccoli dettagli: le lentiggini, il luccichio dei suoi occhi, la grana della pelle. E come ha reagito il pubblico? Tutto il lavoro fatto dagli sviluppatori è stato etichettato con un "è grassa". Che la nostra Aloy non abbia suscitato sempre un apprezzamento estetico unanime da parte del pubblico era già capitato in passato. Aloy nell'espansione Frozen Wilds Del resto, la protagonista della serie Horizon è una ragazza dai lineamenti comuni ed estremamente normalizzati. C'è stato però chi ha sentito il bisogno di correggere tutto questo con una mod, pubblicata sul sito Nexusmod.com verso la fine del 2020. Il caso di questa mod, chiamata "Aloy - Face Rework", è singolare perché agisce esclusivamente sul viso della protagonista: "Il viso di Aloy ora ha naso e guance più sottili e le lentiggini sono sparite", recita la descrizione. Il mondo delle mod è un gigantesco mare nel quale galleggiano creazioni di tutti i tipi, da quelle più bizzarre e divertenti e quelle fate con cura e serietà. E le protagoniste femminili dei videogiochi conoscono bene il tenore di certi prodotti visto che le mod di nudo sono tra sotto categorie più cliccate: modifiche che rendono più succinti gli abiti del cast femminile se non addirittura spogliandolo del tutto. Il face rework di Aloy però non è una mod di questa categoria, serve solo a renderla più bella, una sorta di filtro da influencer Instagram che corregge gli inestetismi. Il viso rotondo di Aloy, con una mascella ancora più segnata in Forbidden West, non è però un inestetismo, un difetto, e non è nemmeno grasso: è una faccia normale. Come appare Aloy nella mod

Normale non è brutto Il processo di normalizzazione dell'aspetto fisico dei protagonisti dei videogiochi è in atto ormai da svariati anni e Aloy è forse uno degli esempi recenti più significativi e ben riusciti: una ragazza comune, con lineamenti gentili e sinceri, volto e corpo privi di qualsiasi artificio e creati non per ammiccare alla libido dei giocatori ma semplicemente per essere credibili nel contesto in cui è inserita. Aloy è una giovane donna che vive in un mondo duro e ostile, privo di una civiltà evoluta così come la conosciamo: non c'è tempo per essere carine, pettinate e truccate. Il suo è l'aspetto di una donna selvaggia pronta a tutto e capace di tenere testa ai mille ostacoli sul suo cammino. Le critiche non si sono fermate solo alle rotondità del viso ma anche alla silhouette della protagonista, più massiccia di quanto visto in passato. Come già detto sopra, il cambiamento di Aloy a noi sembra in linea con il mutamento fisiologico di una donna e dettato non solo dall'avanzare dell'età ma appunto anche dal contesto. Significativo nella demo mostrata allo State of Play è il momento dell'assalto nel villaggio, poco prima che arrivi il mammut robot. Qui vediamo Aloy combattere a corpo a corpo con un gruppo di uomini, uno dei quali la carica e la atterra con una certa violenza. Oltre ad apprezzare molto le animazioni della scena in sé, troviamo assolutamente calzante e realistica la fisicità dello scontro, dove Aloy viene gettata sulla sabbia incassando il colpo per poi rialzarsi. Pensare alla stessa scena con una figura femminile esile e slanciata avrebbe certamente reso meno credibile la colluttazione. È a questo che ci riferiamo quando parliamo di una caratterizzazione fisica del personaggio compatibile con la storia, il tono e le scelte fatte dal team di sviluppo. Aloy in posa in un'immagine promozionale di Forbidden West Lo stesso discorso può essere fatto con il trio femminile di The Last of Us Parte II composto da Ellie, Abby e Dina. Il senso di vulnerabilità che il giocatore potrebbe avvertire durante la sezione di gameplay con Ellie, certamente letale e determinata non una ragazza che definiremmo un peso massimo, è totalmente contrapposto alla prestanza fisica di Abby, che sfoggia un corpo temprato proprio dai pericoli del mondo in cui vive. E poi c'è Dina, che durante una scena solleva un braccio mostrando alcuni peli sotto le ascelle: magari ad alcuni potrà aver fatto un po' ribrezzo, abituati come siamo ai canoni di bellezza moderni, ma in un mondo dove è complicato trovare cibo commestibile e acqua potabile è fortemente probabile che depilarsi le ascelle non sia tra le priorità delle donne. Chi pensa che questo tipo di normalizzazione sia troppo diffusa ed esasperante forse non ha notato che, in realtà, parliamo di un fenomeno molto parziale e rivolto ad una specifica categoria di personaggi: Aloy, Ellie, Abby ma anche l'ultima versione di Lara Croft e altre eroine femminili contemporanee sono per la maggior parte donne giovani, che non superano i 35 anni d'età circa. Una normalizzazione quindi che si ferma ad una certa soglia d'età oltre la quale è molto difficile trovare esempi significativi: uno dei pochi è forse rappresentato dalla Selene di Returnal, un'affermata professionista in età matura. Del resto se un paio di guance paffute possono disturbare la sensibilità del pubblico maschile, chissà cosa potrebbe fare la menopausa! Dina in una scena di The Last of Us Parte 2