Phantasy Star Online 2 New Genesis: data di uscita per le versioni PC e Xbox svelata

SEGA ha annunciato la data di uscita di Phantasy Star Online 2 New Genesis, l'MMO in arrivo in occidente su PC, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Precisamente, il gioco sarà disponibile a partire dal 9 giugno 2021. Dopo un paio di giorni, inoltre, arriverà la prima manutenzione.

Al lancio, Phantasy Star Online 2 New Genesis proporrà vari contenuti, ma il "The Road to New Genesis Event" è stato spostato a una data futura e subirà alcune modifiche in termini di contenuti rispetto a quanto previsto inizialmente. Per avere altri dettagli, però, dovremo attendere: al momento non è chiaro quando sarà possibile ottenere nuove informazioni. Come detto, il gioco sarà disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X, ma nel mercato nipponico sarà rilasciato anche su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Phantasy Star Online 2 New Genesis esisterà a fianco del gioco già attualmente disponibile (Phantasy Star Online 2). Questa nuova versione propone però una grafica migliore (nuovi modelli dei personaggi, nuove possibilità di personalizzazione, movimento delle dita...). Sono inoltre in arrivo nuovi contenuti, comprese nuove classi, una nuova regione, nuove missioni e anche un level cap aumentato: il tutto sarà introdotto con un update successivo al lancio, nel corso dei mesi. Dovremo attendere per sapere i dettagli.

Potete vedere il trailer di presentazione di Phantasy Star Online 2 New Genesis qui.