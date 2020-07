Phantasy Star Online 2: New Genesis in occidente su Xbox e PC, trailer di presentazione

Phantasy Star Online 2: New Genesis è stato annunciato in occidente su Xbox Series X, Xbox One e PC, ovvero un rifacimento completo del gioco Sega con nuova grafica e gameplay migliorato, presentato in trailer nel corso dell'Xbox Game Showcase.

Phantasy Star Online 2: New Genesis non è un semplice update quanto piuttosto una rielaborazione totale in ogni comparto dell'originale Phantasy Star Online 2, già disponibile su piattaforma Xbox, che presenta una grafica nuova e migliorata e una rielaborazione generale anche dei sistemi di gioco, con variazioni in termini di gameplay.

Il gioco è stato annunciato per PC, Xbox One e Xbox Series X in occidente, mentre in Giappone è previsto anche su PS4 e Nintendo Switch. Sega ha collaborato direttamente con Microsoft per l'adattamento occidentale del gioco e l'infrastruttura online, dunque per il momento l'uscita è prevista sulle sue piattaforme ma dovrebbe aprirsi in seguito anche alle altre console.

L'idea alla base di Phantasy Star Online 2: New Genesis è di offrire l'esperienza definitiva di Phantasy Star, offrendo un impianto grafico completamente nuovo, gameplay migliorato e più dinamico e maggiore personalizzazione, oltre a nuovi contenuti tra ambientazioni inedite, nuovi nemici e missioni.

In attesa di una data di uscita precisa, Phantasy Star Online 2: New Genesis è previsto arrivare nel 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X.