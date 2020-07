The Gunk per Xbox Series X e PC annunciato con trailer, dagli autori di SteamWorld

The Gunk è un nuovo gioco tipo action adventure in terza persona sviluppato da Image & Form Games, team conosciuto soprattutto per essere autore della serie SteamWorld, presentato all'Xbox Game Showcase di oggi con un primo trailer per PC, Xbox One e Xbox Series X.

The Gunk ci vede impegnati in varie avventure all'interno di un mondo alieno ed esotico, nel quale incontriamo numerose minacce e sfide da portare a termine, tra combattimenti e puzzle da risolvere, mentre scopriamo i misteri di un pianeta dimenticato, cercando peraltro anche di salvarlo.

La missione principale è dunque quella di salvare un pianeta morente da uno strano parassita fluido, cercando di farlo tornare alla sua vecchia gloria. Il pianeta in questione è attaccato da un parassita chiamato Gunk, che dà il titolo al gioco e rappresenta anche un elemento fondamentale del gameplay.

Non solo il Gunk è la minaccia principale da combattere, infatti, ma è anche una risorsa da sfruttare: il protagonista può assorbire lo slime e utilizzarlo in varie maniere, manipolando anche l'ambiente circostante e ricorrendo al crafting per ottenere ulteriori strumenti per l'avventura.

Grazie a questo gameplay dinamico, che varia anche in base ai vari contesti, è possibile combattere i nemici in diverse maniere e sfruttare l'ambiente in diverse situazioni. The Gunk ha già un periodo di uscita fissato per settembre 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X, in attesa di una data precisa.