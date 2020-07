CrossfireX, trailer della Campagna sviluppata da Remedy per lo sparatutto Smilegate

CrossfireX è tornato a mostrarsi nel corso dell'Xbox Game Showcase con un nuovo trailer dedicato interamente alla Campagna, elemento di particolare interesse all'interno dello sparatutto Smilegate perché sviluppato in collaborazione con Remedy Entertainment.

CrossfireX è uno sparatutto in soggettiva dall'impostazione veloce e piuttosto classica, in qualche modo simile allo stile di Counter-Strike, che deriva da una serie di grande successo in Asia. Il gioco base, per quanto riguarda il multiplayer, verrà distribuito come free-to-play ma non si limiterà a questo.

Ci sarà anche una componente single player, la Campagna appunto, che verrà distribuita invece attraverso un Premium Battle Pass, ovvero sarà a pagamento rispetto alla base gratuita, ma a quanto pare rappresenta un elemento particolarmente ricco del gioco.

La Campagna di CrossfireX è stata sviluppata in collaborazione con Remedy Entertainment, il team famoso per i suoi titoli a trazione narrativa come Alan Wake, Quantum Break e Control, dunque si prospetta una sezione di gioco veramente molto interessante.

Il trailer mostra qualcosa della Campagna, ambientata in varie zone del mondo e incentrata sul racconto dello scontro tra Black List e Global Risk all'interno dell'Operation Spectre, visto dal punto di vista della fazione Black List.

CrossfireX si è mostrato in precedenza in un trailer dell'open beta, mentre quest'ultima è stata descritta un po' nel provato della demo per il nuovo sparautto Smilegate.