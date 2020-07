Tetris Effect: Connected annunciato con trailer, questo autunno su Xbox Game Pass

Tetris Effect: Connected è stato annunciato con un trailer di presentazione nel corso dell'Xbox Game Showcase di oggi, come versione evoluta del precedente Tetris Effect caratterizzata dall'aggiunta del multiplayer, in arrivo su Xbox Game Pass.

Il già ottimo Tetris Effect migliora ulteriormente in etris Effect: Connected, che verrà lanciato su PC, Xbox One e Xbox Series X questo autunno e arriverà anche nell'estate del 2021 su PS4, Oculus e Epic Games Store attraverso un aggiornamento gratuito per coloro che possiedono la versione originale, ovvero Tetris Effect.

Come mostra il trailer di presentazione, si tratta di base del medesimo puzzle game visto in precedenza da parte di Enhance Games e Tetsuya Mizuguchi, ma con l'aggiunta fondamentale del multiplayer che può cambiare sensibilmente l'esperienza di gioco.

L'idea deriva dalla volontà, espressa dai giocatori attraverso feedback e comunicazioni con gli sviluppatori, di condividere l'esperienza di gioco originale con altri giocatori. Attraverso il multiplayer cross-platform, è possibile partecipare a partite condivise fra tre giocatori nella modalità Connected, lavorando insieme per cercare di battere la CPU.

L'espansione multiplayer si aggiunge dunque alle modalità già presenti e agli oltre 30 livelli del gioco, con grafica rielaborata a 4K e 60 frame al secondo. Il multiplayer sarà presente in locale e online e il gioco sarà distribuito direttamente all'interno di Xbox Game Pass.