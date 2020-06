CrossfireX, trailer dell'open beta per lo sparatutto in uscita su PC e Xbox One

CrossfireX si mostra con un trailer dedicato all'open beta che sta per cominciare su Xbox One: come già noto, i test saranno disponibili dal 25 al 28 giugno.

Comparsa su Xbox Store con data di lancio e nuove immagini, la beta di CrossfireX ci consentirà di sperimentare la coinvolgente azione sparatutto di questo nuovo titolo sviluppato da Smilegate in collaborazione con Remedy Entertainment.

"Affronta un'intensa esperienza di combattimento in CrossfireX, uno sparatutto in soggettiva in cui i giocatori sono immersi in un conflitto globale tra le due fazioni militari private più forti del mondo", recita la sinossi ufficiale.

"Completa missioni basate su obiettivi in diverse modalità classiche e innovative, con un gameplay progettato con la massima cura e una grafica cinematografica."

Già piuttosto noto in Asia da alcuni anni, CrossfireX farà il proprio debutto su PC e Xbox One con l'ultima versione nel corso di quest'anno.