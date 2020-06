CrossfireX: la beta è comparsa su Xbox Store, con data di lancio e nuove immagini

La beta di CrossfireX è comparsa piuttosto a sorpresa su Xbox Store, attualmente non ancora disponibile ma a quanto pare con una data di lancio prevista, ovvero il 25 giugno 2020 e le prime immagini ufficiali.

Annunciato all'E3 2019 come esclusiva console su Xbox One, CrossfireX è uno sparatutto in soggettiva sviluppato dalla compagnia coreana Smilegate, nuovo capitolo di una serie diventata particolarmente popolare in ambito PC, nel suo genere.

L'uscita del gioco in forma completa è prevista per il 2020 ma non ha ancora una data di uscita ufficiale, mentre quella comparsa su Xbox Store è la versione beta, che a quanto pare è destinata ad arrivare fra poco e costituirà un primo accesso importante per capire le meccaniche del gioco.

Il lancio della beta è previsto per il 25 giugno 2020 in base a quanto riportato da Xbox Store, con il download richiesto di 5,88 GB. CrossfireX è prodotto in collaborazione con Remedy Entertainment, che sarà probabilmente in grado di fornire anche un notevole supporto tecnico agli sviluppatori.

CrossfireX è un FPS che mette in scena un conflitto globale tra due fazioni militari: la Global Risk che contiene veterani di forze armate particolarmente potenti e la Black List, composta da mercenari addestrati in guerriglie e zone a rischio in tutto il mondo. Il gioco offre multiplayer competitivo attraverso varie modalità, tra missioni a obiettivi e varie altre opzioni, tra le quali è prevista anche una battle royale.

Riportiamo qui sotto le prime immagini ufficiali di CrossfireX, provenienti sempre dalla pagina dedicata su Xbox Store.