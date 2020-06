Google Chrome, scoperte 111 estensioni malevole scaricate 33 milioni di volte

Google Chrome è di certo il web browser più utilizzato al mondo, ma è anche il più sicuro? Nelle scorse ore alcuni report hanno confermato la presenza di 111 estensioni malevole nel Chrome Web Store, ora finalmente rimosse. Ma la questione è più spinosa di quanto potrebbe sembrare.

I ricercatori hanno confermato che nel Google Chrome Web Store si nascondevano ben 111 estensioni fraudolente, messe in download dagli utenti per un totale di 33 milioni di volte (dati aggiornati a maggio 2020). Queste estensioni erano in grado di catturare screenshot, leggere in contenuti della clipboard, rubare cookie di autenticazione, registrare addirittura le lettere digitate sulla tastiera. Nulla di buono, ovviamente, per privacy e sicurezza degli utenti. Forse è un bene, che di recente Google Chrome abbia iniziato a dimenticare tutte le password degli utenti.

Naturalmente promettevano tutt'altro, e cioè di convertire file in modo agevole, oppure di migliorare le ricerche sul web. Un dato interessante è il seguente: i ricercatori sono convinti che tutte le 111 estensioni siano state realizzate dalla stessa società, a causa di alcune "somiglianze" nel codice di programmazione. Google le sta rimuovendo una ad una proprio in queste ore, ed è già a quota 106/111, vi terremo aggiornati qualora emergessero maggiori dettagli.