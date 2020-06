Injustice: Gods Among Us gratis per tutti su PS4, PC e Xbox One, come effettuare il download

Injustice: Gods Among Us è disponibile gratis per tutti su PS4, Xbox One e PC, con download attualmente disponibile sui vari store in digitale e il gioco che, in questo modo, resta disponibile nella propria libreria a tempo illimitato, dunque per sempre.

Warner Bros. ha deciso di regalare a tutti il suo buon picchiaduro su licenza DC Comics su tutte le piattaforme, con la possibilità di scaricarlo gratuitamente da oggi fino al 25 giugno, ma con il titolo che rimane poi disponibile nella propria libreria anche successivamente, purché sia stato riscattato entro il 25 del mese.

Injustice: Gods Among Us è un picchiaduro classico uno contro uno sviluppato da NetherRealm, che ovviamente trae qualcosa dalla tradizione di Mortal Kombat in termini di impostazione ma presenta un roster di combattenti tutto tratto dall'universo DC Comics, con tanto di cross-over veramente particolari e interessanti.

Ecco dunque i link per effettuare il download di Injustice: Gods Among Us: