Super Smash Bros. Ultimate, un nuovo personaggio da ARMS verrà svelato lunedì prossimo

Super Smash Bros. Ultimate sta per arricchirsi di un nuovo personaggio tratto da ARMS, che andrà ad espandere ulteriormente il ricco roster del gioco per Nintendo Switch, in questo caso con una presentazione fissata per lunedì 22 giugno.

In tale occasione verrà trasmessa una presentazione interamente dedicata al nuovo combattente del picchiaduro per Nintendo Switch, tratto dal roster di ARMS, altro titolo di combattimento da parte di Nintendo per la sua console.

Difficile dire di chi si possa trattare ma a quanto pare la compagnia ha intenzione di presentare il nuovo ospite con una certa accuratezza: il video di presentazione, condotto dal solito Masahiro Sakurai, durerà infatti "circa 35 minuti", che è una bella quantità di tempo per presentare un personaggio.

Questo significa che il combattente di ARMS da inserire nel roster di Super Smash Bros. Ultimate avrà una notevole importanza all'interno dell'economia del gioco, probabilmente con un adattamento particolare dello stile di combattimento tipico di ARMS all'interno delle dinamiche di Super Smash Bros, che di per sé potrebbe già essere una cosa davvero molto interessante.

Per saperne di più, l'appuntamento è dunque fissato per lunedì 22 giugno 2020 alle ore 16:00. A quanto pare, dunque, nonostante i lavori siano proseguiti in remoto sugli aggiornamenti al gioco, ci sono dunque altri contenuti in arrivo. Nel frattempo, è emerso che Super Smash Bros. Ultimate potrebbe essere l'ultimo gioco per Masahiro Sakurai.