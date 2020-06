PlayStation Store: The Last of Us Parte II

Non si tratta tuttavia dell'unica novità degna di nota per la piattaforma digitale Sony, che vede anche il debutto di Disintegration , lo sparatutto realizzato da uno degli autori originali di Halo, e dell'appassionante strategico ambientato nel far west Desperados 3 .

PlayStation Store ha questa settimana un grande e indiscusso protagonista: The Last of Us Parte II , il nuovo capitolo della serie sviluppata da Naughty Dog, senza dubbio uno dei giochi più attesi dell'anno dai possessori di PS4 .

The Last of Us 2

Un vero capolavoro per i voti della stampa specializzata, The Last of Us Parte II (69,99 euro) è ambientato cinque anni dopo gli eventi del primo episodio, con una Ellie ormai diciannovenne che pensa di aver trovato un po' di tranquillità nella comunità di Jackson, finché non si verifica un evento traumatico che cambia tutto.

Con in mente solo la vendetta, la ragazza decide di partire per Seattle, città controllata dalle truppe del Fronte di Liberazione del Wyoming, alla ricerca dei responsabili di quanto accaduto. Un viaggio rischioso e difficile, considerando la presenza di una seconda fazione molto pericolosa e naturalmente dei mutanti che infestano ciò che resta delle grandi metropoli degli Stati Uniti.

Quella raccontata da Naughty Dog in questo sequel è una storia cruda e dolorosa, dominata da una violenza resa ancora più evidente dalla straordinaria grafica realizzata dagli sviluppatori del team californiano, sia per quanto concerne i personaggi che gli scenari, accompagnata da un comparto sonoro di assoluta eccellenza.

Caratteristiche che fanno del gioco un acquisto imprescindibile per chiunque possieda una PlayStation 4, capace di elevare narrazione, tecnica e meccaniche di gameplay verso standard che non pensavamo potessero essere raggiunti. Tutti i dettagli nella recensione di The Last of Us 2.