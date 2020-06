Apex Legends, versione mobile per iOS e Android in soft launch entro fine anno

La versione mobile di Apex Legends farà il proprio debutto in soft launch su iOS e Android entro la fine dell'anno: lo ha annunciato il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson.

Sappiamo già che Apex Legends su Nintendo Switch sta vendendo molto bene, ma a quanto pare anche i lavori sulla riduzione per smartphone e tablet procedono al meglio e fra non molto potremo vederla in azione.

Le parole di Andrew Wilson, pronunciate nel corso di un incontro con gli investitori, non sono ovviamente vincolanti rispetto all'effettivo periodo di uscita di Apex Legends su mobile, ma lasciano bene sperare in tal senso.

In effetti la conferma dell'arrivo della versione mobile del celebre battle royale risale a oltre un anno fa, dunque è decisamente possibile che il gioco si trovi in uno stadio avanzato di sviluppo.

Apex Legends ha raggiunto i 70 milioni di giocatori fra PC, PS4 e Xbox One, ma su iOS e Android il gioco potrebbe fare ancora meglio.