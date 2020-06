The Last of Us 2, guida alle carte collezionabili

The Last of Us 2 vi terrà impegnati con la numerosa quantità di segreti da scoprire: iniziamo dalle carte collezionabili affinché Ellie finisca la raccolta.

Continua la nostra serie di guide dedicata a The Last of Us 2: come avrete già notato il gioco concentra la quasi totalità dei trofei sui collezionabili, che sono quasi trecento tra manufatti, monete e altro ancora - moltissimi senza un vero e proprio scopo mentre altri, come le voci del diario, utili a capire di più a Ellie e al suo conflitto interiore. Qui trovate tutte le quarantotto carte collezionabili suddivise per macro capitoli e singole sezioni. Consigliamo di aver completato il gioco una volta prima di fare backtracking (in modalità molto facile per sveltire il tutto) e di conservare un salvataggio manuale dell'epilogo, senza sovrascriverlo: ogni volta che troverete i collezionabili che vi servono all'interno di una sezione, caricate il salvataggio manuale, da lì tornate al menu principale e proseguite. Ripetete il processo ogni volta in modo da mantenere al sicuro i progressi e passare da un capitolo all'altro.



Jackson Il capitolo 2, Risveglio, contiene due carte collezionabili. Carta collezionabile #1: Seismicayla

Mentre seguite Jesse lungo la cittadina, arriverete a un'area centrale in cui potete accarezzare un cane. Anziché tirare dritti verso il Tipsy Bison Bar, girate subito a sinistra per trovare la carta appesa a una bacheca.

Carta collezionabile #2: The Keene Twins

All'interno del Tipsy Bison Bar, dopo il filmato con Maria, non uscite ma guardate il bersaglio per freccette. La carta è lì accanto. Il capitolo 4, Pattuglia, contiene due carte collezionabili. Carta collezionabile #1: Tesseracter

Quando Ellie e Dina lasciano l'edificio nel quale hanno confermato il giro di pattuglia, cavalcherete verso una zona esplorabile. Smontate da cavallo, raggiungete una casa in fondo a destra, salite al primo piano grazie a un pickup e cercate la carta su uno scaffale.

Carta collezionabile #2: Laurent Foucalt, CEO SPARK

Nella biblitoeca, dopo aver raccolto il pendente delle Luci appartenuto a Eugene, trovate la carta in una stanza più piccola sulla sinistra sopra un tavolo pieno di fumetti.



Seattle - Giorno 1 Il capitolo 8, Il cancello, contiene quattro carte collezionabili. Carta collezionabile #1: Motivator

Poco dopo l'inizio del capitolo, vedrete una pensilina dell'autobus. Smontate da cavallo e raccogliete la carta appena a una delle pareti.

Carta collezionabile #2: The Starfire Kids

Dopo aver percorso buona parte dell'autostrada, la trovate nello stesso edificio dove c'è la mappa del centro di Seattle.

Carta collezionabile #3: Chessmaster

Raggiunta l'area con il primo cancello da aprire ("TRESPASSERS KILLED ON SIGHT!") e fatta la scalata per arrivare dall'altro lato, non scendete dalla scala a pioli ma guardate alla vostra sinistra per trovarne una che sale. In cima potete recuperare la carta.

Carta collezionabile #4: Oozer

Stessa area, una volta attivato il generatore raccogliete il cavo giallo ma anziché utilizzarlo come dovreste, dal punto in cui vi trovate lanciatelo dall'altro lato dell'edificio. Idealmente, fatelo passare dietro il cartello sul tetto e ricadere oltre. Potete così sfruttarlo per arrampicarvi sul tetto dell'edificio stesso e recuperare la carta. Il capitolo 9, Centro, contiene cinque carte collezionabili. Carta collezionabile #1: Doctor Uckmann

Guardando la mappa che avete ottenuto in precedenza, terzo blocco da sinistra tra Colombia ST e Marion ST. Salite le scale delle rovine, rompete la finestra, fate il giro e proseguite fino in cima per raccogliere la carta.

Carta collezionabile #2: Das Wort

Valiant Music Shop, tra 5th Ave e 6th Ave, controllate il cassetto dietro il registratore di cassa.

Carta collezionabile #3: Flo

Secondo blocco, tra Marion ST e Madison ST. Mentre siete su Madison ST c'è un cancello oltre il quale potete passare per trovare una cassaforte (combinazione 04-51) e, al suo interno, la carta.

Carta collezionabile #4: Big Blue

Ruston Coffee, l'edificio più in alto a sinistra sulla mappa, in un cassetto dietro il bancone. Il capitolo 10, Scuola Elementare, contiene una carta collezionabile. Carta collezionabile #1: Cardio

Verso la fine, dopo essere saltati da un tetto al balcone di un appartamento, controllate il comodino della camera da letto. Il capitolo 11, Capitol Hill, contiene sei carte collezionabili. Carta collezionabile #1: Kinnard Esq.

Subito all'inizio, nella casa sulla destra (numero 3) controllate il cassetto nel salotto a piano terra.

Carta collezionabile #2: Rockafella

Al motel, si trova nella stanza chiusa sulla sinistra accanto a quella con la porta spalancata. Per accedere, dovete fare il giro dell'edificio e passare dalla finestra sul retro.

Carta collezionabile #3: Doctor Stem

Nella libreria accanto alla stazione di benzina, aprite la porta bianca (Exit), eliminate gli infetti e raccogliete la carta sul cassettone subito a sinistra.

Carta collezionabile #4: Sergeant Frost

Continuate fino all'area della Bank of Meridian. Nel negozio chiamato Olive Street Market controllate gli armadietti facendo attenzione agli infetti nell'edificio e agli umani all'esterno.

Carta collezionabile #5: Candelabra

Dopo aver visto il Clicker esplodere a contatto con la trappola, controllate la mensola nell'angolo del negozio di liquori dal quale è venuto.

Carta collezionabile #6: Bizarrebra

Nel negozio di antiquariato accanto alla palestra, nell'area disseminata di trappole. Fate attenzione a dove mettete i piedi e una volta dentro, controllate gli scaffali sulla sinistra. Il capitolo 12, Canale 13, contiene una carta collezionabile. Carta collezionabile #1: Kimimela

All'interno della stazione TV, dopo aver camminato intorno alla stretta sporgenza all'aperto, è sul tavolo nell'ufficio successivo. Il capitolo 13, I tunnel, contiene tre carte collezionabili. Carta collezionabile #1: The Imp

Dopo l'incontro tra umani e Clicker, Ellie e Dina passeranno oltre la porta di un treno bloccando fuori gli infetti. Proseguite finché non dovrete strisciare sotto un altro treno poi, anziché seguire la luce rossa, spostatevi sulla sinistra fino a un altro treno blu. La carta è sotto, tra alcuni sacchetti della spazzatura, abbastanza difficile da vedere.

Carta collezionabile #2: Dr. Daniela Star

Superata l'area in cui fate il vostro primo incontro con gli Shambler, aprite la prima porta blu a destra per vedere un'area recintata. Potete accedervi strisciando sotto un tavolo e da lì passando oltre il buco nella recinzione, la carta vi aspetta lì su un tavolo.

Carta collezionabile #3: Bastet

Verso la fine della stazione, anziché arrampicarvi sulla scatola rossa e proseguire con la storia strisciate sotto il treno sulla sinistra della stessa e recuperate la carta al suo interno. Il capitolo 14, Il teatro, contiene due carte collezionabili. Carta collezionabile #1: Mortem

Piano terra dietro il bancone, rompete gli armadietti di vetro per trovare la carta nel ripiano inferiore.

Carta collezionabile #2: Beyond

Primo piano, sul fondo del corridoio accanto alla balconata. Il capitolo 15, Regalo di compleanno, contiene due carte collezionabili. Carta collezionabile #1: The Nighthawk

Dopo essere entrati nel museo, nella sala espositiva, a destra del Dimetrodon.

Carta collezionabile #2: Saura

Nel Centro di Storia Naturale, dopo che Joel ha aiutato Ellie a passare da una finestra, la trovate nella stanza con le statue di alci e lupi.



Seattle - Giorno 2 Il capitolo 16, Hillcrest, contiene cinque carte collezionabili. Carta collezionabile #1: Wachumero

Subito all'inizio giratevi, raggiungete un'auto nell'acqua fangosa e distruggete il finestrino per recuperare la carta.

Carta collezionabile #2: Sahir the Sorcerer

Avendo la libreria "Used & Rare Books" di fronte a voi, girate a sinistra e scendete lungo la strada ricoperta di erba (è opposta alla pozza fangosa dove avete visto gli uomini partire con la jeep nella scena d'intermezzo). Percorretela fino alla fine, arrampicatevi sul cassonetto e arriverete al negozio "Caroline Paper Co.": all'interno, su alcune scatole di cartone dietro il bancone, c'è la carta.

Carta collezionabile #3: Naledi the Youthful

Dopo aver utilizzato un cassonetto per saltare su un edificio e proseguire con la storia, vi calerete in una stanza con un banco da lavoro. La carta è nell'angolo destro, sotto una bicicletta bianca.

Carta collezionabile #4: Brainstorm

Quando Ellie intravede del fumo nero in lontananza e deve saltare oltre una recinzione fino al cortile di una casa, controllate la casetta dei bambini in quello stesso cortile.

Carta collezionabile #5: Reverb

Dopo aver ottenuto l'arco e fatto pratica con i bersagli, saltate oltre il muro successivo per finire in un'altra grossa area piena di umani e cani. Entrate nell'ultimo edificio sul lato destro della strada. Al piano superiore ci sono due stanze da letto, strisciate sotto il letto nella seconda per trovare la carta ben nascosta sul fondo. Il capitolo 17, In cerca di corde, contiene una carta collezionabile. Carta collezionabile #1: The Austinger

Tommy ed Ellie si separeranno al bar, Joel prenderà il posto del fratello. Cavalcate finché non sarete costretti a smontare di sella e dopo aver scavalcato il muretto, alla fine della strada alla vostra sinistra vedrete un container "U-Move". Scavalcatelo e controllate l'interno dell'auto sul fondo per trovare la carta. Il capitolo 18, I Serafiti, contiene sei carte collezionabili. Carta collezionabile #1: Randy Styles

All'interno del supermercato "Quickmart" controllate lo scaffale accanto al registratore di cassa.

Carta collezionabile #2: Shift

All'interno del "Conference Center" salite al piano superiore passando dagli ascensori, spaccate prima le finestre e poi le tettoie in vetro all'esterno, lanciate la corda in modo da crearvi un passaggio sicuro verso l'altro lato e accedere alla stanza bloccata. La carta è sul divano a destra.

Carta collezionabile #3: Star Sign

Dopo aver superato il cavalcavia sulla strada principale (subito dopo il taxi), girare a sinistra per raggiungere un lungo condominio. Sfruttate il camion parcheggiato di fronte all'ingresso principale bloccato per accedere al tetto dell'edificio, saltate sul balcone a destra e rompete le finestre per entrare nella stanza chiusa a chiave. La carta è nella stanza da letto, sul comodino.

Carta collezionabile #4: Arch-Enemy

Dopo un brevissimo filmato in cui individuate l'ospedale sulla distanza ed Ellie appunta qualcosa sul diario, entrerete nel Seattle Conference Center. Scendete al piano terra passando per l'impalcatura e alle vostre spalle vedrete una stanza chiusa a chiave. Distruggete le finestre sul lato, e arrampicatevi all'interno per trovare una carta collezionabile nel cassetto a destra.

Carta collezionabile #5: Doppelganger

Dopo aver subito il primo attacco delle Iene, entrate nel complesso di appartamenti "Garden Suites 113". Salite di un piano e fate il giro del corridoio per trovare la carta nell'angolo sul pavimento.

Carta collezionabile #6: Bhat M'Andarr

A circa tre quarti del capitolo, dopo l'incontro con la Iena armata di piccone, salirete su un tetto dal quale Ellie potrà vedere ancora una volta l'ospedale in lontananza. Scendete la scala a pioli fino a farvi cadere in acqua, uscite sulla sinistra per raggiungere la "Weston's Pharmacy". La carta è a sinistra dell'ingresso sul display del bancone.



Seattle - Giorno 3 Il capitolo 20, Verso l'acquario, contiene quattro carte collezionabili. Carta collezionabile #1: Esquire

All'inizio del capitolo, a sinistra prima di passare attraverso il tendaggio rosso dietro le quinte.

Carta collezionabile #2: Tormentra

All'interno del "WDL" Shipping & Packaging, aprite la porta di fronte a voi e poi andate alla seconda sulla destra, bloccata da una pila di detriti sotto cui poter strisciare. Fatelo per recuperare la carta.

Carta collezionabile #3: Tanager

Dentro al "Kingston's Bookstore", una volta scesi a piano terra ci sono delle macerie vicino al cancello di sicurezza sotto le quali è possibile passare. Fatelo per scovare una carta ben nascosta su uno scaffale.

Carta collezionabile #4: Tatuaje

Verso la fine del capitolo, dopo un filmato, avrete accesso a un edificio buio. Scendete di un piano e controllate dietro il tavolo di legno oltre il quale dovete saltare per continuare con la storia, pochi secondi priva di dover sollevare alcuni tubi di metallo. Non alzateli prima di aver recuperato la carta perché non c'è modo di tornare indietro. Il capitolo 21, La città sommersa, contiene due carte collezionabili. Carta collezionabile #1: Seff-L'ho'phad

All'inizio, raggiunto il primo punto in cui siete costretti a fermare la barca per aprire un cancello a catena. Prima di farlo, controllate il cassetto della scrivania nella stanza buia sulla destra.

Carta collezionabile #2: Khazakh Bright

Dopo lo scontro obbligatorio con il Bloater nella sala giochi, sollevate la saracinesca della "Prize Zone" ed entrate per trovare la carta sotto il registratore di cassa.