The Last of Us 2, Ellie protagonista del cosplay di keyvei

Il mese di giugno 2020 verrà probabilmente ricordato per l'arrivo di The Last of Us 2 su PlayStation 4: l'ultima esclusiva targata Sony continua a far parlare di sé (non sempre in modo positivo, vedasi la polemica del review bombing) ed è normale che attiri l'attenzione anche del mondo dei cosplay. Difatti oggi 23 giugno 2020 torniamo a proporvi una nuova Ellie.

L'artista in questione è la cosplayer keyvei, che in passato si è occupata anche di lavori dedicati ad altri videogiochi; nelle ultime ore ovviamente il suo cosplay di Ellie sta ottenendo notevoli riscontri, vuoi per la bontà con cui è stato realizzato, vuoi perché The Last of Us 2 è appunto uno dei titoli del momento. Oltre alla protagonista la foto in questione mostra anche la sua inseparabile chitarra; su Instagram questo cosplay attualmente si attesta sui 1100 mi piace, e nessuno può negare che sia stato realizzato con cura.

Eccovi l'immagine dell'ultimo cosplay di Ellie e di The Last of Us 2? Vi piace? Non vi piace? Vorreste ammazzarci perché continuiamo a mostrarvi anche i cosplay tra decine e decine di altri articoli? Sia come sia, l'importante è che ce lo facciate sapere commentando questo articolo. Ma non prima di aver dato un'occhiata ai tanti altri costumi che vi abbiamo mostrato negli ultimi giorni, tutti a tema videogames: